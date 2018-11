Da elementi stilistici a protagoniste assolute, ecco a voi le frange!



A dare una bella sferzata di "movimento" al freddo e al grigio di queste giornate ci penseranno le frange che hanno trionfato e fluttuato sulle più importanti passerelle.

Espressione iconica del wild west style, le frange (ma anche in versione preziosa su abiti e look anni 20), imperversano nel guardaroba di stagione ma vengono rivisitate in versione contemporanea e chic pur mantenendo un'autentica fluidità estetica, un appeal spiccatamente scenografico, una marcata personalità dinamica e indipendente.

Per non sembrare troppo extravagant, vi consigliamo di indossarle a piccole dosi, magari mixando elementi diversi per raffinati tocchi etno-glam.

Ecco la nostra shopping selection per andare a spasso a ritmo di frange!





CAMPOMAGGI Borsa a spalla in pelle testa di moro decorata con frange e borchie.

Credits: campomaggi.com

DIXIE Gonna mini asimmetrica in tessuto pied de poule.

Credits: dixiefashion.com

FALCONERI Poncho reversibile con frange realizzato interamente in lana.

Credits: it.falconeri.com

GABRIELA HEARST Abito lungo color cammello con cintura in vita e lunghe frange.

Credits: matchesfashion.com

LIU JO Top nero con scollatura a V con frange.

Credits: liujo.com

MICHAEL MICHAEL KORS Dolcevita a collo alto in misto lana con frange sulle maniche.

Credits: michaelkors.it

MSGM Pantaloni in tessuto denim con frange laterali.

Credits: modaoperandi.com

NALI' Orecchini pendenti con frange multicolor.

Credits: nalishop.it

ISABEL MARANT Stivaletti in pelle avorio e cuoio decorati con frange laterali.

Credits: net-à-porter.com

SISLEY Abito nero oversize con scollo a barca e frange.

Credits: it.sisley.com

TOD'S Mocassini color cammello in morbido suede con gommini e frange.

Credits: tods.com

ZARA Abito stile anni '20 con decorazioni di perline.

Credits: zara.com