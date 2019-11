Si abbina benissimo con il grigio, viola, rosso, arancione, verde e ovviamente con bianco e nero. Scopriamo il "carmine rose", il colore più fashion e versatile che ci sia!

Se dovessimo scegliere un solo e unico colore da indossare per tutta la vita, quale sarebbe? Beh, difficile a dirsi, anzi impossibile!

Di certo però possiamo sbilanciarci per questa stagione visto che la risposta ce l’abbiamo ben chiara: fucsia baby!

Si ragazze, il futuro è roseo grazie al trend più girlie in assoluto, che vede il carmine rose come il colore più gettonato del momento. Tonalità accesa e super vivace, è stretta parente del fucsia, più che del rosa baby o cipria.

Ci piace perché è il boost ideale per un guardaroba autunnale che rischia di scivolare nel grigiore!





(Credits: Instagram) Chiara Ferragni

Via agli accessori pop pink come borse maxi e mini, scarpe, addirittura occhiali ma anche tanti capi outwear come puffer e trench e poi gonne anni 90, pull, per finire con il tanto agognato active wear.

Vestirsi in total fucsia sarà un gioco da ragazzi grazie alle tante proposte presenti nella nostra selezione.

Un colore per tutti, tutti i colori per uno: che fucsia sia!





(Credits: Prada)

I booties fucsia di Prada sono i più desiderati della stagione. Perché? Sono in vernice e hanno la punta quadrata, la ricetta perfetta. #Squaretoe





(Credits: Balenciaga)

Anche gli occhiali si tingono di bubble pink per l'autunno inverno 19-20. Questi di Balenciaga sono degni di una Barbie girl! #Pinksunnies





(Credits: Manila Grace)

Il caldo maxi pull rosa di Manila Grace accenderà i vostri outfit più caldi e cofortevoli! #KnitInLove





(Credits: YOOX)

Il trench di Burberry è antivento e antipioggia grazie al vinile ed è un vero spettacolo per gli occhi che troverete solo su YOOX! Astenersi timide! #VinylPink









(Credits: Federica Tosi)

Il blazer dress in rosa fucsia con revers e bottoni in satin di Federica Tosi è tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora! #FucsiaBlazerDress





(Credits: Zalando)

Visto che ogni tanto ci tocca anche andare in palestra, rendiamo questi "dolorosi" momenti un po' più piacevoli e frizzanti con una bella tenuta pink. Cominciamo dal tank top di Puma con bordi arancio? LetsPinkIt





(Credits: H&M)

La gonna midi in raso anni 90 è uno dei modelli must di stagione, ancora meglio se in un tono strong di rosa come questa di H&M. Abbinatela a mini shirt e maxi pull e sembrerete uscite dal telefilm Friends! #Ninetiesskirt





(Credits: Chanel)

Tweed, fucsia, logo: questa shopper di Chanel è la prova che una singola borsa può contenere tutti i dettagli più cool del momento. #CocoPink





(Credits: Pinko)

La puffer jacket sgargiante è un "go to" assoluto di stagione e la versione di Pinko ha un finish lucido che la rende ancora più yummy! #PufferJacket





(Credits: Max and Co)

Freschi ed essenziali, i pantaloni di Max and Co sono una garazia di perfetta vestibilità ad alto tasso fashion. Perfetti e formali con una camicia bianca o "easy" con un maglione nero o grigio. #PinkPants





(Credits: MSGM)

MSGM è un brand a tutto colore come dimostra il cappottino fucsia con animo bon ton. #PinkCoat





(Credits: Kocca)

La piccola tracolla di Kocca unisce la tonalità romantica del rosa alle borchiette rock. Bell'accoppiata! #MiniBag





(Credits: Jacquemus)

Il marsupio si fa in quattro per Jacquemus che propone una bella belt bag rosa fucsia con quattro tasche. #PinkBeltBag









(Credits: Mytheresa)

Le slingback con lacci in raso fucsia di Attico sono le più amate e paparazzate del momento! Carrie Bradshaw ne andrebbe pazza! #SatinSlingBack

(Credits: Farfetch)

La T-Shirt di Parosh è ricoperta di paillettes rosa con finish olografico. #SequinLove