La nuance più originale di stagione è quella raffinatissima e glam del cobalto. Per look che riecheggiano il mare...

Per avere ancora un assaggio di cielo estivo, di mare targato luglio (e magari degli occhi azzurri di un amore estivo), il blu cobalto è la risposta che stavate cercando.



Questa sfumature sta conquistando tutti i nomi della moda, motivo per cui viene sbandierato su ogni passerella e vetrina che si rispetti.



Dal blazer blu per non passare inosservate in ufficio, al tubino in grado di trasformare ogni silhouette in quella di una sirenetta, il fil rouge che quest’autunno intesse i guardaroba più chic è semmai un fil blue.



E dato che un buon outfit parte dai dettagli, è bene non tralasciare mai gli accessori e i bijou. Dallo stivaletto deep blue all’anello con zaffiro sintetico che riproduce il cobalto Pantone, coronare un outfit multicolor con qualche chicca blu sarà perfetto per chi non se la sente di osare con il total look.



Ecco i must per tingere ogni mise di di raffinatezza e regalità "da sangue blu". Preparatevi a un tuffo carpiato nel deep blue!









& OTHER STORIES Blazer jacquard sui toni del blu cobalto.

Credits: stories.com



SELF-PORTAIT Mini abito a stampa floreale su fondo cobalto.

Credits: mytheresa.com

SISTA GLAM Tubino midi color blu intenso.

Credits: zalando.it

GIORGIO ARMANI Giacca monopetto in tessuto rasato di lana vergine.

Credits: armani.com

ZARA Cardigan con filo lamé blu cobalto.

Credits: zara.com

PULL & BEAR Jeans mom fit.

Credits: pullandbear.com

TED BAKER Vestito con petali in satin.

Credits: tedbaker.com

PANDORA Anello in argento Sterling 925 con zaffiro sintetico.

Credits: pandora.net

DKNY Orologio con cinturino e quadrante blu cobalto.

Credits: zalando.it

NÜMPH Pantaloni chino.

Credits: zalando.it

BALENCIAGA Stivaletti in nuance deep blu.

Credits: balenciaga.com