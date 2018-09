Il guardaroba autunnale si tinge di raffinate sfumature pastello: l'azzurro polvere sarà il grande protagonista dei look quotidiani.



È proprio il caso di dirlo “Azzurro polvere is the new black”! Questa gradazione così elegante e delicata sarà una delle nuance di punta di questo autunno-inverno e ha tutte le carte in regola per diventare il colore chiave del nostro guardaroba.

Solitamente durante i mesi freddi tendiamo a prediligere colori più intensi e decisi, ma quest’anno con l'azzurro polvere, che si prepara a rubare la scena alle classiche tonalità invernali e ci vestirà dalla testa ai piedi da qui fino alla fine della stagione, abbiamo a disposizione un’alternativa decisamente più chic!

Sfumatura iper raffinata, che trasmette calma e serenità, é il colore ideale su abiti eleganti e per completarei look da cerimonia e outfit d’ispirazione bon ton, ma può trovare facilmente spazio anche nel guardaroba da tutti giorni: è una certezza in abbinamento ai classici blu navy, nero e grigio; ma anche indossato in total look o con il bianco e il giallo non è niente male!

Voi siete pronte a sfoggiarlo dall'alba al tramonto? Se la risposta è si, non c’è più tempo da perdere! Ecco una selezione di pezzi da acquistare subito!





& OTHER STOREIS Pantaloni azzurro polvere corti alla caviglia

Credits: stories.com









GANNI Giacca doppiopetto con pattern a quadri

Credits: mytheresa.com









CO Abito midi a maniche lunghe con cintura in vita

Credits: farfetch.com





MARNI Borsa a mano con manico a cerchio

Credits: netaporter.com





JIMMY CHOO Décolleté in suede con tacco a spillo

Credits: mytheresa.com





MIU MIU Blusa in seta con fiocco sul collo

Credits: netaporter.com





CARVEN Gonna midi a portafoglio in seta e chiffon

Credits: netaporter.com





DIOR Borsa a tracolla con pattina Dioraddict e catena rimovibile

Credits: dior.com













STELLA MCCARTNEY Maglione girocollo azzurro polvere in lana

Credits: netaporter.com









STUART WEITZMAN Loafers azzurro polvere a punta in pelle

Credits: netaporter.com