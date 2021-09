Keep calm… and go wild! La stampa animalier (anche) per questo autunno-inverno non andrà in letargo ma coordinarla sarà d’obbligo! Combo o total? Basterà seguire alcune fashion tips…

Look audaci dal piglio selvaggio, per questa stagione ne avremo? La risposta è: assolutamente sì! L’animal print in versione maculata, zebrata e pitonata lascia impronte un po’ ovunque.

Dall’abito chemisier alla gonna midi, dalla tote bag agli accessori, fino alle sneakers dal passo felpato, “sdrammatizzate” da mix di patchwork ed evidenziate da vivaci tonalità fluo, la stampa animalier ha già invaso le collezioni autunnali.

Insomma, lo stile safari urbano è dietro l’angolo ma attenzione alle trappole! Infatti, la versione total, nonostante possa essere molto scenografica, potrebbe apparire too much, mentre, la combo con pezzi a tinta unita, abbinati a colori coloniali e tinte speziali, permette di switchare più facilmente da look all day long a quelli più wild.

Quindi è giunto il momento di tornare all’azione più graffianti che mai, magari ,con una bella ricarica di stile.

Nella selezione troverete tanti grintosi capi e accessori dall’(A)nimalier alla (Z)ebra per l’autunno–inverno 2021 e ad altissimo quoziente di stylish.

VERNISSE Maxi abito animal print con bottoni a contrasto.

Credits: vernisse.it

SPORTMAX Giacca modello militare a stampa zebrata.

Credits: it.sportmax.com

OTTO D'AME Gonna lunga a stampa maculata.

Credits: ottodame.it

GIANNI CHIARINI Tote bag in pelle e cavallino.

Credits: giannichiarini.com

EKSEPT BY SHOEBY SU ZALANDO Mini abito maculato con maxi balza.

Credits: zalando.it

A.BOCCA Criss-cross pump stampa leopardo.

Credits: abocca.co

PINKO Blazer stretch in viscosa lavorata.

Credits: pinko.com

STEVE MADDEN Sneakers ramp stampa leopard multicolor.

Credits: stevemadden.it

TWINSET Camicia con fiocco centrale a stampa leopardata.

Credits: twinset.com

PLEASE FASHION Top animalier con scollo rotondo.

Credits: pleasefashion.com

MAX MARA Pantalone bianco e nero stampa zebra.

Credits: it.maxmara.com

MOTIVI Cappa a fantasia animalier.

Credits: motivi.com

LUISA SPAGNOLI Gonna corta dalla linea ad A in tessuto stampa tigre.

Credits: luisaspagnoli.it

GUM DESIGN Borsa a tracolla con cuore centrale.

Credits: gum-design.com

ERMANNO SCERVINO Camicia animalier con bijoux.

Credits: ermannoscervino.com