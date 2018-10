Dalla t-shirt bianca agli stivali texani, lo stile di Lady Gaga e le nostre proposte moda ispirate al remake di “È nata una stella”, nei cinema dall'11 ottobre.



Dopo aver conquistato il Festival di Venezia, Lady Gaga arriva al cinema dall'11 ottobre con "A star is born", terzo remake del musical "È nata una stella" in cui la cantante esordisce sul grande schermo interpretando il ruolo che, prima di lei, era stato di Janet Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand: quello di Ally, un’aspirante e sconosciuta cantante che viene scoperta e portata al successo da Jackson Maine, star della musica country (interpretato in questo rifacimento da Bradley Cooper, che ne è anche il regista) che ben presto vedrà la sua carriera sgretolarsi, oscurata dal talento di lei.







Se la voce di questa eclettica artista resta inconfondibile, nella pellicola non sembra esserci traccia degli eccessi che da sempre caratterizzano i suoi look e le sue performance.







Anzi, a dirla tutta, non solo abbandona trucco pesante e travestimenti, ma sfoggia capi e accessori molto diversi da quelli che siamo abituati a vederle indosso (ricordate le Armadillo Shoes?).







«Lo stile di Ally doveva in un certo senso rispecchiare la sua evoluzione» ha dichiarato la costume designer Erin Benach.

«All’inizio del film è una cameriera che sogna di fare la pop star. Il suo budget è limitato, per questo la vediamo in jeans e t-shirt. I suoi outfit iniziano ad evolversi quando comincia a frequentare Jack e ad avere successo. A questo punto tutto cambia: riceve abiti e accessori dagli stilisti, si tinge i capelli, partecipa agli eventi mondani».





Con il progredire della trama, la Benach ha via via aggiunto ai capi vintage scovati in giro per i mercatini, pezzi di brand e marchi d’alta gamma. Altri costumi sono stati progettati e cuciti interamente da lei e dal suo team, tenendo conto delle coreografie e dei movimenti previsti per le varie scene.







«Guardarla provare con il suo coreografo è stata la parte più bella del lavoro. Sono partita dai movimenti e dalla musica per realizzare queste creazioni» continua la costumista, rivelando di aver voluto puntare su un’immagine timeless.





«Sapevo che Stefani - questo il vero nome di Lady Gaga - avrebbe avuto tutti gli occhi puntati addosso e ho pensato che fosse importante far risaltare il suo personaggio».

In attesa di andare al cinema, abbiamo selezionato i capi e gli accessori più cool ispirati alla pellicola, dalla classica tee con stampa agli stivali texani. Scopriteli con noi!







A Star Is Born: i capi e gli accessori ispirati allo stile di Lady Gaga CALÉ Top annodato in jersey.

Credits: net-a-porter.com

SAINT LAURENT Pantaloni 5 tasche dalla vestibilità slim con stampa animalier.

Credits: net-a-porter.com

GIOSEPPO Stivaletti neri in stile texano con tacco quadrato.

Credits: gioseppo.com



SISLEY T-shirt stampata.

Credits: sisley.com

LANA CAPRINA Pantaloni gessati dalla vestibilità slim.

Credits: Courtesy of Press Office



MIU MIU Choker in velluto con pendente in argento.

Credits: miumiu.com



UTERQÜE Blusa in tessuto effetto sparkling.

Credits: uterque.com

UTERQÜE Pantaloni palazzo in tessuto effetto sparkling.

Credits: uterque.com



ISABEL MARANT Cintura sottile in pelle.

Credits: net-a-porter.com



ERDEM Blusa leggera con motivo a pois.

Credits: net-a-porter.com



VELVET Blusa in cotone con maniche a tre quarti.

Credits: mytheresa.com

ZARA Chiodo in ecopelle.

Credits: zara.com



Photo Credits: Courtesy of Warner Bros