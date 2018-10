Quando a portare i pantaloni è la sposa: jumpsuit, tailleur e completi per dire sì



Dimenticate (per il momento) gonne principesche e corpetti preziosi: le spose di oggi portano i pantaloni. O meglio, jumpsuit, completi e tailleur, in tantissime varianti.

La moda del pantalone da sposa, lo chiameremo così per generalizzare, è sempre più radicata. Ne abbiamo parlato la scorsa stagione, quando ci eravamo accorti della grande offerta dei migliori brand.



E anche il 2019 sarà, per moltissimi atelier del settore, un trionfo di pants di tutti i tipi.

Le maggiori proposte sono orientate sulle jumpsuit, tute-tutte d'un pezzo. A seguire il tailleur, giacca e pantalone, solitamente indicato per cerimonie non religiose (e meno "fastose"). Segue lo spezzato: top e t-shirt (sì, ma rivisitate) per la parte superiore, pantaloni per quella inferiore.

Diamo un'occhiata alle novità in arrivo, osservandole da vicino: scoprirete, con gioia, che anche senza gonna si possono raggiungere livelli di incredibile femminilità.







SPOSE IN JUMPSUIT



Partiamo dalla tuta: detta così, all'italiana, perde un po' quella nota fashionable che ci si aspetta quando si sente dire jumpsuit. Ma guardandola nei dettagli la magia si nota eccome. Dai pantaloni ampi e morbidi, in tessuti preziosi, alle tradizionali silhouette a sigaretta fino alle lunghezze cropped tanto di moda ultimamente: le proposte sono moltissime...





Jumpsuit da sposa collezioni 2019 Jumpsuit MAX MARA BRIDAL

Credits: Maxmara.com



Jumpsuit VIKTOR & ROLF MARIAGE

Credits: Viktor-rolf.com



Jumpsuit JENNY PACKHAM

Credits: Jennypackham.com





Jumpsuit CHARLIE BREAR

Credits: Charliebrear.com



Jumpsuit FLORAVERE

Credits: Floravere.com



Jumpsuit con sopragonna NAEEM KHAN

Credits: Naeemkhan.com





Jumpsuit più sopragonna MAGGIE SOTTERO

Credits: Maggiesottero.com



SPOSE IN TAILLEUR

Se dovessimo paragonarlo a un abito tradizionale, il tailleur sarebbe "la sirena" degli abiti civili. In altre parole un classico che non conosce crisi. Vero però che è solitamente relegato a cerimonie più "easy". Ma nelle nuove varianti, che propongono giacche scultoree e trame ricche di dettagli, anche il completo più rigoroso può acquistare nuova vita.





Tailleur da sposa collezioni 2019 Completo giacca e pantalone SUZANNE NEVILLE

Credits: Suzanneneville.com



Tailleur ATELIER EMÉ

Credits: Atelier-eme.com



Tailleur RIME ARODAKY

Credits: Rime-arodaky.com







Completo AC per VIVIENNE WESTWOOD BRIDAL COUTURE

Credits: Viviennewestwood.com



Completo jumpsuit + giacca SAVANNAH MILLER

Credits: Savannahmiller.com





SPOSE IN DUE PEZZI

No, non parliamo di costumi da bagno ma di due pezzi separati che si abbinano creando un total look vincente. Pantaloni ampi e body con ruches, morbide t-shirt in tessuto operato con pantalone abbinato: l'idea è scatenare la propria fantasia alla ricerca di un risultato davvero unico.





Sposa completi spezzati 2019 Completo body e pantalone ALEXANDRA GRECCO

Credits: Alexandragrecco.com



Completo top e pantalone HERMIONE DE PAULA

Credits: Hermionedepaula.com



Completo top con baschina e pantalone LELA ROSE

Credits: Lelarose.com





Top con mantella e pantaloni PETER LANGNER

Credits: Peterlangner.com



Completo maglia e pantaloni JENNY PACKHAM

Credits: Jennypackham.com



Completo top e pantaloni MAX MARA BRIDAL

Credits: Maxmara.com





Pantalone e top RIME ARODAKY

Credits: Rime-arodaky.com



