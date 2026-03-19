Dal ritorno del plateau alle proposte per chi preferisce stare con i piedi per terra anche nel giorno del sì, scoprite con noi le novità del momento dedicate alle spose



C'è chi non le prende sul serio perché, tanto, il vestito le nasconderà, e chi invece le considera parte fondante del bridal look: parliamo delle scarpe da sposa, elemento che, comunque lo si consideri, ricopre dei compiti cruciali nel grande giorno di ogni donna. Quello di portare una sposa al momento del sì, tanto per cominciare, e quello di farlo nel modo giusto: facendola sentire perfetta, speciale e, magari, anche comoda.

Ogni anno brand specializzati e grandi maison della moda che hanno aperto la loro offerta anche a questo settore, ci regalano tendenze e novità tutte da scoprire, che sperimentano andando anche al di là di quello che la tradizione è solita suggerire.

Così per la stagione Primavera-Estate 2026 incontriamo tantissime ispirazioni che consigliamo a ogni sposa di fare sue. Da plateau altissimi, che rientrano in gioco dopo un periodo fuori dalla top list dei preferiti alle sneakers – si, avete letto bene! – vi raccontiamo quali sono i modelli più interessanti del momento.

Scarpe da sposa 2026: a tutta altezza



Le immagini della campagna Aquazzura Bridal Collection.

Credits: Courtesy of Aquazzura

Chi pensava che plateau e tacchi altissimi fossero un lontano ricordo si sbaglia e a confermarlo c'è Aquazzura. Il brand di calzature lancia una collezione sposa stagionale che punta davvero in alto: tacchi a blocco, plateau con tomaia spuntata, ai quali si affiancano alcuni dei must-have del marchio. Il tutto in una palette di bianchi sofisticata ed elegante.



Le immagini della campagna Aquazzura Bridal Collection.

Credits: Courtesy of Aquazzura



Scarpe da sposa 2026: romantiche e contemporanee, ispirate a Las Vegas



Le immagini della campagna Bridal 2026 di Rene Caovilla.

Credits: Courtesy of Rene Caovilla



Anche per Rene Caovilla romanticismo fa rima con tacchi ed elementi che catturano lo sguardo. Ispriata a Las Vegas e all'idea di una fuga ribelle in nome dell'amore, la nuova collezione ricrea la frenesia che si prova prima di dire sì attraverso cristalli ed elementi lucenti, iper femminili.







Due modelli della collezione Bridal 2026 di Rene Caovilla.

Credits: Courtesy of Rene Caovilla





Scarpe da sposa 2026: sneakerine e mules, per chi sceglie la comodità





La sneakerina di Vivaia.

Credits: Vivaia.com



Nella vita normale come all'altare non esistono solo i tacchi anzi, il mondo delle calzature è pieno di possibilità per chi ama tenere i piedi per terra. Vivaia, brand che punta sulla tecnologia e la comodità, presenta una sneakerina con fiocco in raso che è pronta a fare la felicità di molte spose che prediligono uno stile attivo e pratico.



Le mules in raso di Emé.

Credits: Atelier-eme.com



Anche Emé sceglie la tendenza flat con un modello in raso che fa sognare: una mules con fiocchetto, disponibile in tantissimi colori.



Scarpe da sposa 2026: decorate o colorate, come oggetti preziosi



La campagna bridal The Rules of Engagement di Jimmy Choo.

Credits: Courtesy of Jimmy Choo



Si sa che il matrimonio e il look specifico per questa occasione portano spesso la voglia di osare con decori e dettagli. Per chi vuole una scarpa protagonista c'è la nuova collezione bridal di Jimmy Choo, che con la campagna The Rules of Engagement che vede protagonista uno dei volti più cool delle passerelle, Gabbriette, punta su pizzo, perle, cristalli e una brillante sfumatura di rosso.



La campagna bridal The Rules of Engagement di Jimmy Choo.

Credits: Courtesy of Jimmy Choo

Sono impreziosite anche le proposte firmate Roger Vivier, con il modello di punta Mary Jane Dorsay caratterizzato da una fascia con chiusura in stile alta gioielleria.



La Mary Jane Dorsay di Roger Vivier

Credits: Rogervivier.com