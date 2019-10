Sì, le voglio: sono le scarpe da sposa che ci fanno sognare!

All'altare con il passo giusto. Una volta scelto l'abito da sposa, la ricerca passa alle scarpe: quelle che si abbinano, quelle che regalano qualche centimetro in più (per le foto, si sa...) o quelle che permettono di ballare e festeggiare fino all'alba.

Noi, stagione dopo stagione, non amiamo rifarci solo ai brand specifici, anche perché spesso la scarpa arriva dall'atelier creatore dell'abito. Ci piace pensare in modo più ampio, curiosare tra le collezioni bridal dei migliori brand di moda che, spesso all'insaputa di molte future spose, sono davvero ampie e ricche di modelli.



Solo per citarne alcuni, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Manolo Blanhik, con il mitico modello blu in stile Sex&The City.

Pumps con tacco 10, Mary-Jane con tacco a blocco, kitten heels, sandali gioiello: le proposte del momento sono così tante che selezionarne una decina è stata una vera impresa. Ma possiamo giurarci: vi faremo brillare gli occhi, tra perle, strass e dettagli davvero speciali.









SERGIO ROSSI Pumps Godiva in pizzo bianco, con tacco alto 9 cm.



Credits: Sergiorossi.com







JIMMY CHOO Modello Sacora, un sandalo dalla linea vintage, realizzato in satin e decorato con perle bianche.



Credits: Jimmychoo.com







RENÉ CAOVILLA Scarpa sling back Veneziana in pizzo e pelle bianca decorati con pietre e strass. Tacco alto 7,5 cm e suola glitterata.



Credits: Renecaovilla.com







AQUAZZURA Sandalo con ruches in nappa laminata con strass applicati. Altezza tacco 10,5 cm.



Credits: Aquazzura.com







MANOLO BLAHNIK Pumps Hangisi blu con ricamo laterale e tipico fermaglio gioiello. Tacco alto 7 cm, è un'edizione limitata.



Credits: Manoloblahnik.com







GIANVITO ROSSI Slingback Regina con tacco kitten, tomaia in organza nude decorata con un degradé di cristalli Swarovski.



Credits: Gianvitorossi.com







ALESSANDRA RINAUDO BRIDAL COUTURE Sandalo in strass argentati con maxi fiore applicato.



Credits: Nicolespose.com







CASADEI Sandali "V Celebrity" dal finish argento sparkling, con iconico tacco Blade e dettaglio a triangolo in vinile sulla caviglia.



Credits: Casadei.com







BADGLEY MISCHKA Sandalo argentato dalla silhouette vintage, con cinturino in caviglia.



Credits: Bhldn.com







PRONOVIAS Slingback in pizzo con tacco kitten, cinturini in pelle e fiocco decorativo in tinta.



Credits: Pronovias.com







MIU MIU Pumps modello Mary Jane con tacco largo e cinturino decorato con brillanti strass.



Credits: Mytheresa.com







MONIQUE LHUILLIER Pumps tacco 10 cm con stampa floreale multicolore.



Credits: Moniquelhuillier.com