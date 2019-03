Milano, città della moda... e degli abiti da sposa! Ecco l'elenco degli atelier dove andare!

Parliamo spesso di abiti da sposa, curiosando però tra proposte che arrivano da tutto il mondo. Oggi vogliamo concentrarci su una città in particolare, su Milano. Capitale della moda italiana, Milano è anche una delle città in cui si concentrano i maggiori negozi di abiti da sposa.

Alcuni nomi li conoscerete già, ad esempio Nicole Spose, Atelier Emé, nomi famosissimi a livello non solo nazionale. E che forse non sapevate essere nati propro nel cuore della città lombarda. Ma ci sono anche tantissime altre realtà alle quali le future spose possono rivolgersi per esaudire il desiderio di trovare l'abito perfetto per il proprio sì.



Le Fate, Scenari Sposa, Couture Hayez: sono alcuni dei nomi che vogliamo farvi scoprire. Di seguito troverete gli atelier, con relativo indirizzo, e qualche info sulla loro storia e sullo stile che, secondo noi, li fa emergere tra tutti i competitor. Made in Italy, cura del dettaglio e una cura infinita per le proprie clieniti: questo è quello che vi aspetta una volta varcato l'ingresso di questi magici mondi.





ATELIER EMÉ





Nato negli anni 60 a Milano, Atelier Emé è un brand che negli ultimi anni, grazie all'acquisizione da parte del gruppo Calzedonia, è tornato a fare la parte del leader in fatto di abiti da sposa Made in Italy. Realizzati a mano, su misura, secondo la tradizione ma con un pizzico di modernità.

DOVE: Via Manzoni 1, Milano





VIA DELLA SPIGA





Nato negli anni '20, l'atelier prende il nome dalla centralissima e prestigiosa Via della Spiga (in cui è ubicato). Da tre generazioni il marchio va avanti secondo il personale motto "l'amore per le cose belle": così nascono creazioni che uniscono stilemi del passato e tendenze contemporanee.

DOVE: Via della Spiga, Milano







MARIANNA LANZILLI





La designer Marianna Lanzilli sceglie queste parole per descrivere il proprio lavoro: "Creo abiti per spose moderne e romantiche. Credo nella bellezza autentica che solo un prodotto sartoriale può trasmettere". Nel cuore di Milano, un piccolo mondo che dà ai tessuti e alla confezione su misura una grandissima importanza.



DOVE: C.so di Porta Romana 116, Milano







COUTURE HAYEZ





Nato nel 2001 dal sodalizio creativo tra Christine Pizzuto e Loriana Conte, Couture Hayez si ispira ai grandi nomi dell'alta moda come Yves Saint Laurent, Dior e Valentino. L'obiettivo del marchio? Non seguire i classici stereotipi del mondo bridal, ma creare degli abiti in sintonia con la personalità di chi lo indosserà.



DOVE: Via Francesco Hayez 14, Milano





NADIA MANZATO





Lavoro preciso e artigianale sono alla base delle creazioni firmate da Nadia Manzato. Con una grande passione per le sete comasche e per i pizzi italiani e francesi, la designer crea abiti giovani, di forte ispirazione romantica con qualche tocco irriverente e fiabesco. Vedere i cuori in pizzo chantilly per credere...

DOVE: non proprio a Milano ma poco lontano, lo trovate in Via S. Gregorio, 4 a Busto Arsizio (VARESE)





SCENARI SPOSA





Non un "semplice" atelier ma un concept store nel cuore di Milano. Fondato da Francesca Campa, Scenari Spose mira a realizzare i sogni di ogni futura sposa, e lo fa attraverso le creazioni dei migliori brand, da Alberta Ferretti a Leila Hafzi, Charlie Brear e Blumarine e un'accurata scelta di accessori.

DOVE: Via Montebello 14, Milano









NICOLE SPOSE





Alessandra Rinaudo è la mente creativa che c'è dietro al nome di Nicole Spose. Una vera istituzione nel campo del wedding design, da oltre 20 anni ha dato vita a un brand leader in Italia e non solo. L'emozione è il segreto del suo successo e delle sue sei linee bridal (sei!): Nicole, Colet, Jolies, Aurora, Romance e la collezione personale Alessandra Rinaudo Bridal Couture.



DOVE: Viale Beatrice D’Este 7, Milano





LE FATE MILANO





Le Fate è un atelier multibrand fondato da Sarah e Corinna con lo scopo di offrire una selezione vasta e variegata, adatta a tante donne diverse. Un'estetica variegata e ricca, che va dalle linee più estrose ed eccentriche a quelle classiche ed essenziali.

DOVE: Via Lanzone 5, Milano





LE SPOSE DI GIÒ





Da Milano ci spostiamo, di poco, a Monza. Qui nel 1975 le sorelle Giovanna e Marisa De Capitani fondano Le Spose di Giò. Formatesi nell'ambito dell'alta moda e del design, le due sorelle "di Giò" hanno reso riconoscibile il loro stile: lineare, pulito, elegante ma con grande leggerezza. Al giorno d'oggi vantano numerosi atelier in Italia, da Bologna a Bari, e uno nel cuore di Londra.



DOVE: Viale Italia 40 e Via Piermarini 2, Monza