Elegante e raffinato, l'abito da sposa con le maniche lunghe è un dei modelli più amati. Scopritelo in queste versioni create dai migliori atelier per la Primavera 2027

Provate a pensare ai matrimoni più famosi che siano mai stati celebrati e noterete un piccolo dettaglio: l'abito da sposa, quasi sempre a maniche lunghe. Da Grace Kelly a Audrey Hepburn, fino a Kate Middleton e Meghan Markle, l'abito bianco con le maniche lunghe sembra essere un must-have per chi vuole un sì all'insegna dell'eleganza.

Un dettaglio, questo, che ormai non conosce stagionalità: le nuove proposte in fatto di abiti da sposa a maniche lunghe infatti propongono materiali, costruzioni e silhouette capaci di adattarsi anche alla stagione estiva, talvolta rimodellandosi tra la cerimonia e la festa.

Lunghissime, fino a coprire la mani, ampie e ricche di movimento o attillate, effetto seconda pelle (magari in delicato pizzo): le proposte, e le versioni sono moltissime e, i migliori atelier del settore, le hanno declinate secondo stili e suggestioni diverse. Soprattutto in queste creazioni, che abbiamo selezionato appositamente per voi tra le novità per la primavera 2027.

Ve le raccontiamo una per una!



Silhouette a sirena, collo alto e maniche attillate, con bottoncini applicati: una raffinata creazione in pizzo trasparente, che lascia intravedere il layer sottostante, in tinta cipria.

Abito Luna, SAVANNAH MILLER.

Credits: Savannahmiller.com







Una proposta in pizzo con gonna ampia, che conquista per le spalle scese e le maniche lunghe, a coprire le mani. Lo scollo profondo è decorato da tre nastri annodati per creare dei fiocchi.

Abito Andromeda, ELISABETTA POLIGNANO.

Credits: Elisabettapolignano.com

Silhouette essenziale che segue le forme del corpo: questo abito è realizzato in tulle con ricamo floreale che gioca su un effetto vedo-non vedo. Le maniche terminano con una lieve punta che abbraccia la mano.

Abito Tessa, ATELIER EMÉ.

Credits: Atelier-eme.com



Un abito in pizzo con silhouette a sirena che punta sul contrasto tra collo alto e apertura sul décolleté, ingentilita dalle maniche lunghe e avvolgenti.

Abito Arquen, PRONOVIAS.

Credits: Pronovias.com



La trama floreale è protagonista anche di questa creazione dalla line ad A, con lieve strascico, caratterizzata da girocollo e maniche, molto lunghe, velate e ricamate.

Abito Flavia, NAEEM KHAN.

Credits: Naeemkhan.com



Silhouette pulita e lineare per questo abito in mikado elasticizzato che conquista per le maniche ricche di volume all'altezza delle spalle.

Abito JESUS PEIRO.

Credits: Jesuspeiro.com



Un abito dal fascino vintage, realizzato in una tonalità chiara e raffinata, arricchita da un dettaglio crochet sullo scollo. Le maniche diventano ampie verso il fondo e si restringono, con un polsino finemente ricamato che abbraccia la mano.

Abito della collezione Trame Interiori, ELISABETTA DELOGU.

Credits: Elisabettadelogu.it



Abito a due pezzi, composto da corpino e gonna in pizzo e arricchito da maniche ampie a sbuffo, che lasciano nude le spalle.

Abito Revel, MONIQUE LUHILLIER.

Credits: Moniquelhuillier.com





Un lungo in pizzo con dettaglio cut-out che scolpisce il punto vita. Star della creazione sono le maniche con fondo rifinito con piume.

Abito COSTARELLOS.

Credits: Costarellos.com



Un abito in seta e lana dalla linea scivolata, caratterizzato da uno scollo ampio che abbraccia morbidamente il décolleté. Le maniche a tubo scendono lunghe abbracciando le mani.

Abito Paola, DANIELLE FRANKEL.

Credits: Daniellefrankelstudio.com



Abito con gonna ampia e principesca e scollo all'americana unito a lunghe e ampie maniche in tulle decorate di paillettes.

Abito Charlene, PETER LANGNER.

Credits: Peterlangner.com