Tornamo a dire "sì, lo voglio" con le più belle proposte degli atelier sposa per il 2021, tra grandi classici e imperdibili novità

Il 2021 del mondo bridal è iniziato portando con sé quel velo di incertezza che ha caratterizzato l'anno appena trascorso. Matrimoni rimandati- si stima fino a un 45% di quelli già organizzati- invitati dimezzati e nuovi modi di celebrare sono stati la colonna sonora di un 2020 che ha messo in ginocchio moltissimi settori, anche quello del wedding.

Ma nonostante i vari DPCM e il Paese diviso da colori e divieti, la voglia di sposarsi e l'intenzione di farlo sono ancora, fortunatamente qui.



I migliori atelier vanno avanti, tra le difficoltà, come tutti, ma senza rinunciare a nuove collezioni dense di novità e tendenze. Come una ventata d'aria fresca arrivano infatti le proposte per il 2021, che abbiamo osservato con cura scoprendo per voi quelli che saranno i maggiori trend.

Si sogna in grande e ci si veste di conseguenza: tra ruches e gonne principesche, ritroviamo spunti classici e citazioni regali. Broccati, bustier senza spalline e pizzi a trama larga sono onnipresenti, e contrastano con quella che è una tendenza più minimal e lineare, quasi austera. Ma non troppo: anche dove scorgiamo maxi mantelle e cappe sofisticate, c'è un che di delicato e romantico, come un fiore o un plissè, pronto ad addolcire l'insieme.

I tempi incerti portano il boom di tailleur, pantaloni e jumpsuit solitamente relegate alla categoria "matrimonio civile". E che diventano oggi una scelta di stile (tanto stile), adatta alle cerimonie più veloci e intime che ci siano.

Sopravvivono, come sempre, le silhouette a sirena, le applicazioni gioiello e i tocchi di colore. Sfumati, leggeri: toni del rosa cipria e dell'azzurro, con qualche incursione black (sì, l'inconfondibile nastro nero di Vera Wang è sempre al suo posto).

Dai grandi nomi, come Pronovias e Max Mara, alle new entry più sperimentali e di nicchia, scoprite le novità del momento dedicate alla sposa.

MAX MARA BRIDAL Un abito lungo, senza maniche, in tulle plissé impreziosito da un ricamo con micro paillettes. Scollo a V rifinito con piping in micro perline , chiusura con piccoli bottoni e cintura in gros grain abbinata.

TEMPERLEY LONDON Si chiama Garance questo abito lungo che si ispira alle silhouette anni '40. In crepe con dettagli satin per cintura, tasche e revers, richiama le linee tipiche del guardaroba sartoriale.



SAVANNAH MILLER L'abito Milly fa parte della collezione The Lady of the Lake, ha una shape a sirena ma morbida e delicata. Doppiato da un layer di pizzo floreale, con applicazioni in chiffon che decorano i bordi del corpino.

VERA WANG Bustier senza spalline e una gonna-nuvola di tulle. Un classico della stilista americana, in un tono rosa cipria delicato ma reso più forte dai nastri neri a contrasto.

VIKTOR & ROLF MARIAGE Un abito a maniche lunghe, in pizzo floreale, abbinate a una gonna A-line formata da diversi strati di tulle, arricchiti da una cintura in gros grain.

ATELIER EMÉ Si chiama Blanca questo abito con bustier di leggero pizzo e applicazioni di pizzo rebrodè. La gonna è impreziosita da sartoriali ruches di tulle che donanano un delicato volume.

DELPHINE MANIVET Si chiama Pasquier questo abito in tulle, con scollo a V anteriore e posteriore, con ruches sulle spalle e ampie aperture laterali sul busto.

ALMA NOVIA Abito Wasey in crepe, con scollo a V e maniche e bustier in pizzo e chiffon con apertura sulla schiena.

HALFPENNY LONDON Un gioco di sovrapposizioni: alla maxi cappa con ruches se ne abbina una mini, il tulle velato, con fiori ricamati.

JENNY PACKHAM Abito Elspeth con maxi mantella e spalle arricchite da applicazioni gioiello.

JESUS PEIRO Un completo formato da top gioiello e maxi gonna in tulle. fa parte della collezione 2021 Amalia.

INES DI SANTO Abito Camelia dalla silhouette a sirena, azzurro chiaro, con bustier e maxi rosa applicata.

NICOLE MILANO Abito principessa in organza finemente ricamata, con bustier senza maniche e ampia gonna.

OSCAR DE LA RENTA Abito con bustier senza maniche e maxi gonna composta da delicate frange effetto feather.