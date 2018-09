Tutte le tendenze sposa per il 2019: dai grandi classici alle novità



Non è mai troppo presto per pensare all'abito da sposa. Se siete tra le fortunate che hanno ricevuto la fatidica proposta, e state programmando la cerimonia per il 2019, dovete conoscere tutte le tendenze sposa che sono già nei migliori atelier.

La scelta, vi avvisiamo, potrà essere davvero ardua. Ci sono ben 10 trend che abbiamo scovato tra le migliori collezioni. Ci sono gli immancabili, come gli abiti a sirena o quelli con maxi gonna da principessa, e ci sono dei grandi ritorni, che conoscono stagioni più o meno fortunate. Il bustier, le lunghezze midi di ispirazione vintage, i fiori (stampati o applicati).

Date un'occhiata insieme a noi alle migliori proposte del momento e preparatevi a dire "sì, voglio". A un vestito, almeno per ora...







Abiti da sposa a sirena

Iniziamo da un classico che non conosce stagionalità. Per il 2019 l'abito a sirena avrà un segno distintivo: la spallina sottile e lo scollo a V, in stile slipdress.





Da sinistra: Abito ROSA CLARÁ - Abito MARCHESA NOTTE.









Abiti da sposa a maniche lunghe

Maniche lunghe sì, ma velate. Il trend per la prossima stagione ha un sapore rétro, ricorda gli abiti di inizi Novecento.





Da sinistra: Abito INES DI SANTO - Abito JENNY PACKHAM.









Abiti da sposa da principessa

Chi sogna un matrimonio da vera principessa sarà contenta di sapere che questi abiti, vaporosi e ampi, andranno ancora molto di moda. Il dettaglio? La gonna multistrato a balze.





Da sinistra: Abito MARCHESA BRIDAL - Abito MONIQUE LHUILLIER.









Abiti da sposa minimal

Less is more: un detto che vale sempre, anche nel giorno del sì. Silhouette fluida, maniche lunghe, nessuna applicazione o ricamo.





Da sinistra: Abito MAX MARA BRIDAL - Abito ROMONA KEVEZA.





Abiti da sposa a fiori

Delicati, romantici, stampati o anche ricamati: i fiori sono uno dei grandi leitmotiv di stagione e piacciono sempre più alle future spose. Anche in versione colorata!





Da sinistra: Abito ELISABETTA DELOGU - Abito ANTONIO RIVA.









Abiti da sposa corti

Anche il corto continuerà a fare breccia nei cuori delle future spose. Il dettaglio cool di stagione è l'applicazione di piume; eccentriche sì, ma leggiadre e delicate.





Da sinistra: Abito JESUS PEIRO - Abito YOLANCRIS.





Abiti da sposa colorati

La palette della primavera 2019 sarà ricca e un tantino fuori dagli schemi. Dimenticate i rosa pallidi, gli azzurrini delicati: con il colore si gioca, anche con l'intento di esagerare.





Da sinistra: Abito VERA WANG - Abito VIVIENNE WESTWOOD COUTURE.





Abito da sposa in pizzo

Il pizzo è una delle lavorazioni che più si addicono al matrimonio. Quello per il 2019 è a trama ampia, è spesso, e ci sarà un ritorno del sangallo.





Da sinistra: Abito NAEEM KHAN - Abito ATELIER EMÉ.





Abiti da sposa midi

La verità sta nel mezzo. L'eleganza sta nel midi. Lunghezza sotto il ginocchio, linee super chic anni 50 oppure morbide da vera bohemienne.





Da sinistra: Abito CAROLINA HERRERA - Abito COSTARELLOS.





Abiti da sposa con bustier

O lo si ama o lo si odia: il bustino non è per tutte e va maneggiato con cura. Questo perché è ad alto tasso di sensualità, soprattutto quando rievoca il disegno tipico della lingerie.





Credits: Abito PRONOVIAS - Abito TEMPERLEY LONDON.