Atmosfera natalizia, sorrisi e stile. Scoprite cosa è successo a Madrid durante l'esclusiva cena di Mango

Le più stilose ragazze del web riunite per una serata all'insegna dell'amicizia e delle feste. Così Mango inaugura le sue Intimate Dinner, una serie di eventi privati che riuniranno

membri importanti della community del brand in diverse città del mondo.





Un momento della cena: in foto Eleonore Touline e Jeanne Damas





Presso il celebre Club Matador di Madrid oltre 50 invitati hanno partecipato ad una cena esclusiva. Dalla direttrice artistica e it-girl Sofia Sánchez de Betak (collaboratrice abituale del marchio) alla modella spagnola Eugenia Silva e ai modelli Mark Vanderloo, Oriol Elcacho e David Gandy, tutti hanno trascorso la serata con le #MangoGirls Jeanne Damas, Daria Malagyna, Jeanette Madsen, Diletta Bonaiuti, Erika Boldrin e Sylvie Mus, con rappresentanti del mondo della cultura come Luis Sendino, il designer d’interni Pascua Ortega, gli illustratori Jordi Labanda e Miranda Makaroff e l’attore Quim Gutiérrez e la cantante Christina Rosenvinge e con gli influencer spagnoli Blanca Miró, Miguel Carrizo e Nuria Val.





( A sinistra Jeanette Madsen, a destra Nuria Val)





"Sono tre anni che collaboro con Mango, è stato uno dei primi marchi a creare collaborazioni a lungo termine per cui lo sento molto mio, molto speciale, la loro selezione di ragazze è super cool, non guardano il numero dei followers ma scelgono persone con grande personalità, di cultura, artiste. È davvero bello incontrarle, parlare con loro e conoscerle ogni volta meglio".

Dal sorriso disarmante e dalle "leggendarie" lentiggini (@frecklesnur è il suo account Instagram) è proprio Nuria Val che abbiamo scelto di incontrare a Madrid in occasione dell'evento organizzato dal brand spagnolo. Fotografa e modella spagnola fresca del debutto della sua linea beauty Rawsebeauty, Nuria è uno dei nostri "style crush" digitali e non vedevamo l'ora di incontrarla.









Da sinsitra: Blanca Mirò, Erika Boldrin e Diletta Bonaiuti, tutte Mango Girls.





"La nuova collezione è piena di must-have. Io mi sono innamorata del marsupio in pelle, poi c'è un abito bianco con cintura della linea sostenibile Committed, sembra quasi un capospalla, è davvero splendido. E poi gli stivali over-the-knees neri con tacchi e un cappotto bordeaux stile anni 70 che non vedo l'ora di indossare! Quando vedo per la prima volta le collezioni di solito scelgo sempre i completi giacca-pantalone, credo di averne uno in ogni tonalità, poi passo alle stampe animalier che adoro, ma davvero cambio spesso stile, anche in base a dove mi trovo e dove andrò".

Per le feste Nuria ha scelto con cura un abito luminoso in paiettes, passerà il Natale in famiglia dopo aver viaggiato tutto l'anno e questo è proprio lo spirito di Mango Together: ritrovarsi per trascorrere del tempo assieme agli amici e alle persone care, naturalmente, in grande stile.









Intanto, eccovi un "assaggio" della "Mango Intimate Dinner" nella nostra gallery!





Mango Together: la cena con le Mango Girls L'atmosfera natalizia del party Mango Togther.



Miranda Makaroff.



Blanca Miró, Erika Boldin e Diletta Bonaiuti.





David Gandy.



Eleonore Toulin e Jeanne Damas.



Un momento live durante l'intimate dinner organizzata da Mango.





Yasmine Sewell.



Sofía Sánchez de Betak

