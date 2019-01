Frizzante, girlie e colorata: ecco la nuova linea di casa Blumarine

Cocktail "vaporosi" come nuvole, una profusione di fiori e un'atmosfera illuminata dalle luci soffuse di lampadari chandelier.

Questa l'atmosfera magica del party di lancio di BE BLUMARINE, l' "ultima nata" del gruppo Blufin, disegnata dal duo creativo Mirko Fontana e Diego Marquez.

Leggera, colorata e girlie, la collezione porta vanti la tradizione, femminile e romantica, dei marchi della famiglia Tarabini, Blumarine e Blugirl.







Per celebrare il "lieto evento", un party in uno dei locali più amati e "instragrammati" di Milano: Penelope a casa.

E propio il locale è stato la dimora di una festa al quale hanno preso parte influencer e celeb fan del mondo Blumarine.









Da Martina Colombari a Filippa Lagerback, da Eleonora Carisi a Nicole Mazzucato, non mancava davvero nessuna!





Giovane, frizzante e contemporanea, la collezione Autunno/Inverno 2019, nata dall'estro del duo creativo già noto per il brand Au Jour Le Jour, mixa accenti sartoriali e influenze bohémienne.

Non mancano le stampe floreali e l'animalier, da sempre leitmotiv del mondo Blumarine, reinterpretati in un mood versatile e dinamico, come le ragazze di oggi, in perenne movimento, "online" e "offline".