Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Come ogni venerdì, vi deliziamo con una carrellata di Fashion Pills, fatti e curiosità dal mondo della moda e dintorni, accadute durante la settimana appena trascorsa.

Chi? Cosa? Dove? Quando? Non dovrete cercare altrove perché sazieremo la vostra sete di notizie, dalla NYFW (anomala) appena trascorsa, ai film"trending", fino a rivelarvi capsule esclusive da tenere d’occhio!

Let’s go! #PilloleDiModa

Fashion pills: lunedì e l'abito di Zendaya in "Malcom & Marie"

(Credits: Instagram)

La pellicola in bianco e nero “Malcom & Marie”, in pochi giorni ha raggiunto le vette dei film più visti di Netflix e ha fatto parlare di sé dividendo le opinioni del pubblico. Una cosa che invece ha messo tutti d’accordo è la bravura della protagonista Zendaya che durante i tre quarti del film indossa un abito in lamé dallo scollo vertiginoso. L’abito, che è diventato virale scatenando la curiosità di tutti, è firmato Alliétte, un brand newyorchese disegnato da Jason Rembert, che grazie all’irrequieta Marie sta godendo di un’inaspettata popolarità. #ZeeGown

Fashion pills: martedì e Marta Bassino indossa Falconeri dopo l'oro ai mondiali

(Credits: Instagram)

Martedì 16 febbraio, la giovane sciatrice italiana Marta Bassino ha vinto l’oro nello slalom parallelo ai mondiali di Cortina 2021. Subito dopo la medaglia, si è tolta i panni da sportiva, per indossare una mise comfy e femminile firmata Falconeri. Le foto la ritraggono in posa da top e vestita di rosa, ci fanno sorgere un pensiero: che Marta stia diventando una it girl dello sport italiano? #MartaBassino

Fashion pills: mercoledì e Tom Ford lascia la NYFW

(Credits: Courtesy of press office)

Alla vigilia della sua sfilata digitale, arriva l’annuncio che Tom Ford si ritira dalla New York Fashion Week e cancella l’evento, fissandone un secondo il 26 febbraio, in concomitanza con la MFW.

Lo stilista, presidente del Council of Fashion Designers of America, non smette di stupirci, gettando un velo su una NYFW già sottotono da tempo. Cosa c’è dietro? La domanda sorge spontanea ma solo il tempo ci darà una risposta. Intanto mettiamoci comode e guardiamo la presentazione in streaming sulla piattaforma “Runway360” prevista per la prossima settimana! #TomFord

Fashion pills: giovedì e Disney lancia la punk-rock "Cruella"

(Credits: Instagram)

Giovedì è stato annunciato l’arrivo del nuovo film Disney “Cruella”, interpretata da Emma Stone e ispirato dalla cattivissima Crudelia Demon del capolavoro “La Carica del 101”.

Se vent’anni fa era già una fashion addicted spietata in cerca di cuccioli per realizzare la sua pelliccia dei sogni, cosa sarà in grado di fare oggi?

Nell’attesa di scoprirlo (dovremo aspettare maggio!), godiamoci qualche anteprima dei suoi look incredibili che ci delizieranno durante il film, una carrellata di costumi da Oscar! #PunkCrudelia

Fashion pills: venerdì e la capsule di Jimmy Choo per Marine Serre

(Credits: Instagram)

Il bello delle capsule (qui vi avevamo annunciato le più attese del 2021!) è che spesso sono il frutto di brand dal DNA diverso che, insieme, creano qualcosa di unico e speciale. È questo il caso dell’esclusiva collaborazione tra Jimmy Choo con Marine Serre, brand streetwear amato dalle celeb, che vinse il premio LWMH nel 2017.

I due stili unici, uno classico e glamour e l’altro tecnico e logo, hanno creato una collezione sofisticata fatta di booties e decolleté, in esclusiva su MyTheresa. Che ne dite di andare a dare una sbirciatina? #JIMMYCHOOXMARINESERRE