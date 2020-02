Si chiama Awakening Knitwear Collection ed è la nuova collezione appena lanciata da Zara che ha due protagoniste d'eccezione: la maglieria e Maria Carla Boscono.

Zara inaugura la primavera con Awakening Knitwear, la nuova collezione dedicata alla morbidezza della maglieria.

Per la Spring Summer 2020 lancia una capsule che fa della maglia il filo conduttore.

Dai cardigan ai maglioni girocollo, dai top fino ai reggiseni, la linea è ricca di proposte pensate per uno stile casual che fa dell’essenziale la propria cifra stilistica.

Tricot in ogni sua declinazione, prediligendo la maglia stretta per un risultato più elegante: ecco come riempire il guardaroba di stagione per essere charmant al punto giusto. Senza mai esagerare.

Banditi i fronzoli: le balze, i fiocchi e i volant vanno in letargo. Il design diventa minimalista e si adatta alla body shape senza stravolgerla, semmai accompagnandone le linee con dolcezza.

Maxi dress e culotte, t-shirt e minigonne così come maglie girocollo e felpe diventano le declinazioni chic del knitwear più attuale, pensato per ogni occasione e ora del giorno.

La tavolozza cromatica si addice in particolare allo stile diurno, con nuance pastello molto tenui. Panna, rosa antico, ocra, sabbia e rosso mattone sono tinte neutre che tendono a sparire, facendo emergere la silhouette in maniera smussata e discreta. Perfette per qualsiasi look da giorno.

Il titolo della collezione, Awakening Knitwear, rimanda al risveglio di stile tipico della Primavera ma anche al momento in cui si aprono gli occhi di mattina.

Ciliegina sulla torta: come protagonista della campagna, il marchio spagnolo ha scelto la super top italiana Maria Carla Boscono, volto della collezione e musa dell'attitude rilassata e sofisticata della linea.