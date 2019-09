Largo ai giovani: Zara presenta una capsule disegnata con i ragazzi della scuola di Moda italiana.



Largo ai giovani: Zara già da qualche stagione ha fatto suo questo concetto e ha "aperto" le porte dei suoi uffici stile alle nuove leve della moda.

In passato infatti ha coinvolto con il progetto VIEW.S gli studenti delle scuole Bunka Gakuen (Tokyo), il Chelsea College of Arts (Londra) e l'Esdemga (Vigo) per la realizzazione di diverse capsule collection rispettivamente per uomo, bambino e per la linea TRF.

Questa è la prima volta, però, che un team di studenti collabora con il marchio per la prima linea, Zara Women. E la scelta è caduta su una scuola italiana: l'Istituto Marangoni, un'eccellenza del settore, con oltre 80 anni di storia, 45.000 studenti diplomati e 8 sedi in giro per il mondo.

Il risultato di questo "unione"? Una capsule composta da 11 capi disegnata con 5 studenti: Andrea Alchieri, Jade Locatelli, Giulia Pesigi, Stefano Forte e Valeria Bortoluzzi, giovanissimi e molto emozionati nel raccontare alla stampa il proprio lavoro.





I 5 ragazzi hanno pensato a un mini guardaroba ideato per una donna urbana, borghese ma al tempo stesso bohémien, comunque fedelissima all’essenza italiana.

I capi, realizzati con tessuti italiani, spono un mix di carattere contemporaneo, grazie ai volumi destrutturati e le maniche lavorate, e sobrietà "milanese" (la palette incentrata sui trittico di colori bianco/nero/beige).

Non mancano però le stampe e i colori più vivaci, sintetizzati all'interno del midi dress printed, vero must have della capsule.

La collezione sarà in vendita dal 3 settembre negli store di Milano (Vittorio Emanuele e Piazza Duomo) e alcuni selezionati negozi nel mondo, oltre, ovviamente online!

Scoprite con noi i capi della collezione VIEW.S curated by Zara Woman e Istituto Marangoni.