La celebre piattaforma di shopping online ha organizzato un weekend a Forte dei Marmi con le influencer più cool. Obiettivo: creare outfit perfetti per l’estate. Missione: compiuta!





Come mi vesto oggi? Spesso a questo dilemma rispondono i look delle influencer: basta dare un’occhiata ai loro profili Instagram o ai loro fashion blog per trarre ispirazioni davvero "wow"!

Per facilitare la ricerca delle mise estive più adatte allo stile e al mood di ciascuno, c’è la Summer Experience di Zalando.

La celebre piattaforma di shopping online ha organizzato un weekend a Forte dei Marmi in compagnia di alcuni dei top influencer italiani.

Beatrice Valli, Annalisa Arcando, Greta Menardo, Marco Ferrero e Alessandro Magni sono stati i protagonisti d’eccezione di questo vero e proprio bagno di moda e di sole.

Uno shooting a tema summer vibes ha immortalato i veri protagonisti di questo fine settimana stylish: gli outfit creati per l’occasione da ognuno di loro, mescolando capi e accessori pescati dal vasto assortimento di Zalando.

Chi adora il beachwear minimal chic non potrà che rimanere ipnotizzato dalla proposta di Beatrice Valli: costume intero total black con scollo a V e shorts beige, per uno charme intramontabile che non passerà di certo inosservato sotto l’ombrellone.





Per i "palati" più romantici, gli outfit dal retrogusto parigino creati da Annalisa Arcando diventeranno un must have irrinunciabile.

Dallo slip dress in rosa cipria con sandali bianchi dal tacco medio e borsa modello panier in vimini fino all’abitino chemisier fatto a mini jumpsuit che mescola fantasie floreali, trasparenze e inserti di pizzo, le creazioni fashion che Annalisa Arcando propone "shakerando" capi e accessori disponibili sul sito di Zalando saranno perfette da sfoggiare dall’alba al tramonto. E dal tramonto all’alba, per essere impeccabili H 24!





E se 24 ore su 24 volete invece sedurre, partendo dalla spiaggia fino ad arrivare al party serale, Greta Menardo sarà la vostra musa ispiratrice.

Dalla gonna sarong pitonata da abbinare a un bikini a fascia e a sandali neri fino al costume da bagno in fantasia animalier rivisitata nei colori pop o ai pantaloni bianchi ultra skinny con body dalla fantasia tropical, per essere audaci al punto giusto.







Credits: Zalando

Sia che vogliate farvi guidare dal gusto delle influencer sia che preferiate sperimentare da sole, Zalando offre sempre il look estivo perfetto per ogni occasione. E per tutti gli stili!