Con il debutto di On The Beach powered by WHITE RESORT, il progetto nato dalla collaborazione tra WHITE e Allumeuse, il mondo del fashion incontra quello dell’hospitality di lusso



L’estate della moda si arricchisce di una nuova destinazione. Con il debutto di On The Beach powered by WHITE RESORT, il progetto nato dalla collaborazione tra WHITE e Allumeuse, il mondo del fashion incontra quello dell’hospitality di lusso, immaginando nuove esperienze di stile dedicate a una clientela internazionale sempre più attenta alla qualità, all’autenticità e alla scoperta.

Ospitato negli spazi di BASE Milano, il nuovo format rappresenta molto più di un semplice salone: è un laboratorio di idee dove moda, lifestyle e turismo dialogano per ridisegnare il concetto di boutique all’interno dei resort più esclusivi del mondo. Un approccio contemporaneo che mette al centro il desiderio di vivere la moda come esperienza, anche in vacanza.

Per l’edizione di giugno 2026, è stato selezionato Chapters come pop-up partner per interpretare il tema On The Beach attraverso una selezione di brand che raccontano un nuovo immaginario estivo, libero, contemporaneo e autentico. Curata da Federica Montelli, la proposta valorizza nuovi linguaggi creativi, talenti emergenti e marchi dal forte potenziale. On The Beach by Chapters diventa così un racconto di visioni, estetiche e prospettive che trasforma il salone in uno spazio di scoperta e ispirazione. Chapters nasce dall’idea che ogni progetto sia una storia in continua evoluzione.





Dietro il debutto di On The Beach powered by WHITE RESORT c’è anche la visione di Allumeuse, agenzia di consulenza specializzata in comunicazione strategica e storytelling per i mondi dell’hotellerie di lusso, della moda, del food & beverage e del lifestyle. Con sedi operative tra Milano e New York e un approccio internazionale, Allumeuse trasforma l’incontro tra culture, stili e sensibilità diverse in progetti capaci di creare connessioni autentiche e nuove opportunità di business.

La collaborazione con WHITE nasce proprio da questa affinità di visione: costruire un dialogo sempre più stretto tra moda e ospitalità di alta gamma, intercettando una clientela globale alla ricerca di esperienze esclusive e personalizzate.











Tra i progetti più interessanti della manifestazione emerge la collaborazione con la Gran Canaria Swim Week, uno degli appuntamenti internazionali più autorevoli dedicati alla moda mare e resort. Una partnership che per il secondo anno consecutivo rafforza il ponte tra Milano e una delle destinazioni più affascinanti dell’Atlantico, da tempo diventata punto di riferimento per designer, buyer e professionisti del beachwear.

Protagonista di questa sinergia sarà la stilista Elena Morales, vincitrice del premio per la Migliore Collezione Sostenibile della Gran Canaria Swim Week 2025. La sua presenza testimonia l’attenzione crescente verso una moda mare capace di coniugare ricerca estetica, innovazione e responsabilità ambientale, valori sempre più centrali nelle scelte delle nuove consumatrici.

Non è un caso che Gran Canaria stia conquistando un ruolo sempre più rilevante sulla scena fashion internazionale. Grazie al programma Gran Canaria Moda Cálida, l’isola ha saputo trasformare la propria identità legata al sole, al mare e al turismo in un vero e proprio incubatore creativo per il settore resortwear. Collezioni leggere, artigianalità, sostenibilità e una forte connessione con il territorio raccontano una nuova idea di lusso contemporaneo, fatta di eleganza rilassata e attenzione ai dettagli.









La collaborazione con WHITE conferma questa visione e apre nuove opportunità per i designer emergenti, offrendo loro una vetrina internazionale in un contesto che guarda al futuro della moda attraverso relazioni, contaminazioni e nuove forme di business.

Per chi sogna spiagge dorate, tramonti sull’oceano e guardaroba pensati per accompagnare ogni momento della vacanza, la Gran Canaria Swim Week si conferma molto più di una settimana della moda: è una finestra sulle tendenze che definiranno il nuovo immaginario del resort lifestyle.