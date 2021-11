L'annuncio sui social del marchio Vuitton e del brand da lui fondato, Off-White™: il designer combatteva da tempo una silenziosa lotta contro la malattia.

Una notizia inaspettata, un vero "fulmine a ciel sereno" che lascia attonito il mondo della moda: Virgil Abloh, 41 anni, direttore creativo della linea Uomo di Louis Vuitton e fondatore del marchio Off-White™, è morto oggi, 28 novembre, a causa di un tumore, un angio-sarcoma, contro cui combatteva silenziosamente da due anni.



L'annuncio è stato dato sui social, sulla pagina Instagram di Vuitton e quella di Off-White™.



"Siamo tutti scioccati da questa terribile notizia. Virgil non era solo un designer geniale, un visionario, era anche un uomo con una bella anima e una grande saggezza. La famiglia LVMH si unisce a me in questo momento di grande dolore, e tutti noi pensiamo ai suoi cari dopo la scomparsa del loro marito, del loro padre, del loro fratello o del loro amico" queste le parole di Bernard Arnault, CEO del gruppo LVMH di cui fa parte Vuitton, marchio di cui Abloh era direttore creativo per la linea Uomo.

Virgil Abloh aveva fondato nel 2012 il brand di luxury streetwear Off-White™, divenuto in pochissimo tempo un marchio di riferimento tra i più giovani (e tra i più "seguiti" dai reseller di tutto il mondo).



Il designer, nato e formatosi a Chicago, aveva mosso i primi passi nel settore lusso nel 2009 con uno stage da Fendi al fianco del rapper e amico Kanye West, con cui ha collaborato per la direzione artistica di alcuni suoi album.



Dal 2018 era il Direttore Creativo della linea Uomo di Louis Vuitton.