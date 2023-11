Nell'ultima collaborazione con Pronovias Group, l'iconica stilista Vera Wang si spinge oltre i confini dello stile e della creatività moderna

Vera Wang Bride, il marchio di lusso che fa parte di Pronovias Group, lancia l'esclusiva collezione Bridesmaids 2024. La stilista di fama internazionale e icona di stile da red carpet ha creato questa nuova linea incentrata sulle nuove tendenze per damigelle e invitate.

La collezione, composta da 45 modelli, presenta un'ampia gamma di silhouette e stili. Ogni pezzo incorpora la maestria, l'individualità e i dettagli che definiscono il look innegabilmente cool di Vera Wang.

I modelli sono femminili e universalmente seducenti, con opzioni inclusive. Le silhouette sono completate da cut out laterali, keyholes strategici e spacchi alti.

"Voglio che le donne si esprimano con il proprio look e la propria autenticità: ogni donna è unica", ha dichiarato la designer. "Il taglio e le proporzioni contribuiscono a rendere le donne belle e comode. Nelle mie creazioni tengo sempre conto del movimento e del comfort, perché se ci si sente bene, si ha un aspetto fantastico. E questo dà sicurezza".

La collezione presenta un'ampia gamma di tonalità tenui e delicate, così come toni elettrici e stampe floreali vivaci.

Gli abiti sono disponibili nella stessa tonalità, per permettere alle damigelle di combinarli tra loro, mettendo in risalto il loro stile individuale e rispettando la palette di colori della sposa.

I trend della collezione includono:

Scollature innovative – Le scollature scultoree con delicate spalline da lingerie di Vera creano un ornamento prezioso sulla pelle nuda. Opzioni di drappeggio e collo alto, insieme a splendidi corpetti senza spalline, per un glamour da far girare la testa.

Completi giocosi – I pantaloni squisitamente sartoriali offrono alle damigelle un look formale sofisticato e anticonvenzionale, con in più la libertà di movimento necessaria per ballare.

Volumi e strutture – Le lunghe gonne a ruota sono disegnate con un tocco architettonico. Gli orli a palloncino sono un'alternativa leggera e ariosa al tipico orlo.

L'esperienza di Vera nel prendere semplici dettagli e reinventarli in modo inaspettato e d'impatto è in piena mostra con questa nuova collezione. Il suo occhio magistrale conferisce a ogni nuovo pezzo un focus allettante e i suoi disegni artistici e architettonici costituiscono un'audace dichiarazione di moda che definisce l'identità del marchio

Gli abiti di questa nuova collezione saranno disponibili in tutti i negozi Pronovias e Nicole Milano, presso grossisti selezionati in tutto il mondo e alcuni modelli saranno venduti online esclusivamente su SAKS.com negli Stati Uniti.

In linea con la politica di inclusività di Pronovias Group, che si applica a tutti i marchi del suo portfolio, tutti gli abiti di Vera Wang Bride e Bridesmaids 2024 sono disponibili in una gamma di taglie che va dalla 32 alla 64 (Spagna); dalla 0 alla 32 (Stati Uniti), dalla 2 alla 30 (Regno Unito).