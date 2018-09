La sorella di Chiara Ferragni e influencer disegna con il brand un abito speciale, in vendita negli store dal 1° Settembre.



Il 1° Settembre a Noto si celebrerà l'atteso matrimonio della golden couple composta da Chiara Ferragni e Fedez!

Dopo mesi di stories dei futuri sposi e dettagli condivisi con i fan, supposizioni e ipotesi varie, i due convoleranno a nozze nell'assolata Sicilia tra amici, parenti, ospiti eccellenti.



Per il welcome cocktail che si è tenuto il giorno ieri sera, il 31 agosto, Valentina Ferragni, sorella di Chiara e influncer a sua volta, ha disegnato l'abito indossato per l'occasione in collaborazione con il team creativo di TWINSET.

















Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni) in data: Ago 31, 2018 at 11:16 PDT

L'abito è oggi disponibile per tutte le sue fan, in vendita nei negozi del brand.