Uniqlo svela la sua nuova campagna dedicata a Milano, la città dove approderà con il suo pirmo monomarca il 13 settembre.

L'attesa sta per finire: il 13 settembre Uniqlo arriverà in Italia con il suo primo monomarca e ha scelto Milano come sua prima "casa".



Per festeggiare questo traguardo, il brand giapponese ha lanciato oggi la campagna "Today's Classic" che si ispira proprio alla città lombarda, considerata oggi più che mai un mix vincente di tradizione e innovazione.

Sette gli ambassador "locali" scelti: lo chef Marco Ambrosino, la modella new face Alessandra Bisogni, l'artista Cristiana Picco, il gallerista Federico Vavassori, il Direttore Creativo di Seletti SPA Stefano Seletti e le sorelle designer Camilla e Giulia Venturini.



Un viaggio per raccontare, attraverso arte, design, moda e food, cosa vuol dire oggi, in un mondo in cui tutto scorre veloce, essere "un classico".



«Milano è constantemente in crescita e sta facendo dell’innovazione il suo punto forte. Proprio come Uniqlo che lo ha da sempre nel suo DNA, che si tratti di prodotti, negozi o sostenibilità», ci ha raccontato Alessandro Poggi, Brand Manager di Uniqlo Italia».

«È una città fondata su radici culturali classiche e lo si vede ovunque, nella moda, nel design e nell' architettura - ha proseguito - così come il nostro brand che rimane molto legato alle sue solide origini giapponesi. Questo mix di passato e presente è di sicuro il punto di contatto fondante tra i due. Garantire un prodotto che sia al passo con in tempi, senza inseguire per forza i trend, capace di rimanere un classico da sempre e per sempre; questo è per noi Today’s classic».





Per il pubblico italiano è un momento molto atteso, cosa dobbiamo aspettarci?

«Anche per noi lo è, rappresenta uno step fondamentale nel nostro percorso di crescita. Le sorprese per i clienti milanesi (e non) saranno molte, oltre a tutti i nostri best seller, stiamo lavorando a un assortimento "ad hoc": ad esempio avremo in esclusiva 50 colorazioni di cashmere per celebrare la nuova apertura e 10 collaborazioni "locali" che racconteranno il nostro concetto di LifeWear e temi a noi cari (come arte, sostenibilità, riciclo, green e stile) mantenendo comunque la connessione con il DNA italiano».

Abbiamo colto l'occasione chiedere a quattro ambassador di raccontare il loro rapporto con Uniqlo e la loro visione di Today's Classic.









Stefano Seletti e la campagna Today's Classic di UNIQLO

Partiamo dalla campagna "Today's Classic" di cui è uno degli ambassador. Cosa significa essere un "classico" oggi in una società sempre più veloce e connessa?

È un qualcosa “senza tempo” , un pantalone, una camicia o una maglia che non è influenzato dai tempi e dalla moda. Rimane per anni nel tuo armadio e che quando lo indossi risulta sempre contemporaneo.



Quale tra gli aspetti fondanti della filosofia di Uniqlo l'hanno colpita?

Da viaggiatore, potrei dire la funzionalità dei capi (leggeri e poco ingombranti) e l’innovazione tecnologica dei materiali underwear, davvero unici.



Ha un ricordo "speciale" legato al brand?

Un anno, al mio arrivo a New York, mi sono trovato senza valigia. Il primo posto a cui ho pensato è stato Uniqlo. Sono entrato e la valigia era di nuovo fatta, forse anche piu’ efficiente di prima.



Tra i capi Uniqlo, c'è un capo "classico" che ci consiglierebbe?

Il loro piumino leggero: è un capo che ho sempre con me indipendentemente dalle stagioni e dal tipo di viaggio.







Camilla e Giulia Venturini e la campagna Today's Classic di UNIQLO

Qual è per voi oggi il segreto di un "classico"?

In un momento in cui le mode cambiano troppo in fretta crediamo che consistenza ed eleganza siano i fattori che fanno la differenza.



L'aspetto di Uniqlo che vi ha sempre colpito?

La capacità di unire nei loro capi funzionalità, innovazione e comodità ma con dei fit sempre ricercati e cool.



Il vostro primo approccio al brand?

Nel nostro primo anno a New York, con il freddo polare che imperversava, erano tutti sorpresi dal fatto che non possedessimo un paio di calzamaglie heat tech.



Qual è il vostro "Today's Classic"?

Il maglione a collo alto nero in cashmere, perfetto per tante situazioni, dal meeting di lavoro alla cena fra amici...







Alessandra Bisogni e la campagna Today's Classic di UNIQLO

Cosa ti piace di più di Uniqlo?

L’estrema comodità, che spesso si scontra con l’idea stessa di moda, ma che Uniqlo riesce a unire a un aspetto trendy in un abbigliamento per tutti i giorni confortevole e cool.



Com'è stato lavorare con il brand?

Mi è piaciuto molto lavorare con loro, Si vede che amano quello che fanno e che ci mettono molta passione! Il loro è un universo multirace e colorato che rispecchia appieno la mia visione della vita.

Il tuo capo Uniqlo del cuore?

Senza dubbi, i maglioni! Sono stati il mio amore a prima vista.





Today’s Classic, la nuova campagna di Uniqlo L'artista e designer Cristiana Picco per UNIQLO

La modella Alessandra Bisogni, tra gli ambassador della campagna di UNIQLO.

Lo chef Marco Ambrosino per UNIQLO



Le sorelle e designer Camilla e Giulia Venturini, ritratte nella campagna UNIQLO.

Il gallerista Federico Vavassori nella campagna di UNIQLO

Il Direttore Creativo di Seletti, Stefano Seletti per UNIQLO



