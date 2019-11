Abbiamo tracorso una giornata con i ragazzi del laboratorio di pelletteria di San Patrigano per scoprire due capsule collection nate in collaborazione con il brand italiano.





Una giornata particolare accanto a persone davvero speciali: Grazia.it è stata ospite di San Patrignano, la comunità in provincia di Rimini che da oltre 40 anni accoglie e supporta ragazzi e ragazze con problemi di dipendenze.

L'occasione? Scoprire non una, ma ben due capsule collection realizzate dai ragazzi del laboratorio di pelletteria in collaborazione con uno dei brand simbolo dell'artigianato luxury Made in Italy, Tod's.

Il marchio, già da diversi anni, sostiene il laboratorio di pelletteria della comunità con progetti mirati e mettendo a disposizione dei ragazzi i propri esperti, che hanno lavorato a stretto contatto con loro e condiviso il know how dell'azienda.





Quest'anno il marchio ha affiancato i ragazzi di San Patrignano con due progetti: il primo in collaborazione con Lugosis, writer, tattoo artist e street artist italiano, ora based in Berlino, che con il suo tratto grafico ispirato ai cartoon, ha realizzato in esclusiva una serie di disegni e grafiche che cappeggiano su borse e oggetti di piccola pelletteria.

Lugosis ha lavorato con i ragazzi, condiviso la sua visione e accolto le idee del team. Il suo passaggio a San Patrignano è stato anche "celebrato" con uno speciale murale che l'artista ha realizzato per il centro.





Il secondo è nato in collaborazione con Cuba Lab, Associazione di Promozione Sociale (Aps), fondata con l’obiettivo di aprire all'Havana (Cuba) un centro di formazione/laboratorio per i giovani. Un progetto che mette al centro l'ecosostenibilità: tutti i prodotti sono realizzati con pellami provenienti da scarto alimentare, conciati con sostanze non dannose all'ambiente, mentre i tessuti e la carta provengono da un filiera basata sul riciclo della materia prima.





I ragazzi hanno lavorato con entusiasmo e dedizione al fianco deglle maestranze di Tod's per realizzare le collezioni: "Siamo doppiamente orgogliosi di questa nuova collezione, da un lato perché incarna lo spirito di una moda attenta al sociale che non rinuncia però all’estetica e alla qualità. Dall’altro perché i ragazzi e le ragazze si sono entusiasmati e hanno respirato creatività assaporando ogni passaggio, dall’idea all’oggetto finale" ha detto Eugenia Marelli, Responsabile Reparto Pelletteria San Patrignano.



I prodotti saranno in vendita in esclusiva sul sito e-commerce www.tods.com e presso gli outlet del Gruppo Tod’s a partire da giovedì 21 novembre. Il 100% dei ricavati sarà completamente devoluto alla Comunità per la realizzazione e il finanziamento dei propri progetti, volti al recupero e alla formazione dei ragazzi.

Un collezione che parla di bellezza, qualità, estro e, soprattutto, rinascita!