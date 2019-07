Il designer israeliano ha appena creato per Tod’s una linea di calzature che fa dell’allegria il filo conduttore. Colori accesi, materiali tech e suole dal gusto street molto contemporaneo



Accolto di recente nella famiglia Tod’s, il designer israeliano Alber Elbaz è tornato sotto i riflettori delle luci fashion e ha appena creato una capsule collection di scarpe pensata per rendere felici.



Felici di ballare per strada, di arrivare puntuali al colloquio di lavoro o anche solo di passeggiare con uno stile unico ai piedi.





La linea si intitola Tod’s Happy Moments by Alber Elbaz e comprende una serie di driving shoes reinterpretate in chiave aereodinamica, coloratissime e destrutturate oppure montate su suole da sneaker.

Partendo dall’iconico gommino, Alber Elbaz ne ha catturato l’essenza e l’ha trasformato nel fulcro di una nuova generazione di calzature versatili, perfette per ogni occasione e outfit.





Un caleidoscopio di colori, di disegni e di materiali, partendo dal neoprene per dare una nota tecnologica.

Il sapore tech è garantito anche dalle rifiniture metalliche che conferiscono quel tocco di lucentezza, per un finish molto shiny e un effetto che non fa passare inosservati.

Photo Credits: Tod's



Il fil rouge della felicità intesse ogni proposta firmata Alber Elbaz per Tod’s proprio grazie alla materia brillante e ai dettagli che illuminano di allegria pura.

La collezione Tod’s Happy Moments by Alber Elbaz sarà presentata per la prima volta a Parigi a luglio dopodiché farà tappa in tante altre capitali internazionali, in una specie di viaggio all’insegna della felicità.