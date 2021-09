Volumi extra capienti, due manici e un dettaglio in più, il maxi-logo: è la nuova Penelope di The Bridge, lo statement piece ideale da abbinare ai look più cozy dell'autunno

Grande nei volumi, ma non solo. È così spaziosa che permette di portare con sé tutto quel che serve. Ma alla capienza extra aggiunge la raffinatezza di linee pulite e la cura dei dettagli in rilievo che ne evidenziano la qualità e artigianalità.

Arriva dalla collezione Penelope di The Bridge e sarà la nuova shopper protagonista della prossima stagione autunno inverno.





Realizzata in cuoio toscano lucidato a mano e assemblato con impunture selleria, è morbida e resistente, ma il fondo rigido e il design strutturato permettono di riporre all'interno, in maniera ordinata, molte cose. I due ampi manici, poi, ne fanno un oggetto agile e pratico da utilizzare tutto il giorno.

A fare la differenza, poi, un dettaglio in più: il logo The Bridge riprodotto tridimensionalmente sulla parte frontale della borsa e decorato con delle micro borchie che creano riflessi shiny-chic.