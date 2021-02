Per la gioia di appassionati d'arte e collezionisti, Swatch e MoMA hanno realizzato sei nuovi orologi, ispirati alle opere di alcuni grandi artisti conservate al museo di New York

La serie di orologi Swatch “viaggi nei musei” si arricchisce di sei nuove creazioni, ispirate alle opere della collezione MoMA (The Museum of Modern Art) di New York.

Si va da La Notte Stellata (1889) di Vincent van Gogh, a La Speranza II (1907-1908) di Gustav Klimt. Da Il Sogno (1910) di Henri Rousseau, a Composizione in ovale con piani di colore 1 (1914) di Piet Mondrian. Fino a The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita (1966) di Tadanori Yokoo, e New York (1968) di Tadanori Yokoo.

Le nuove release potranno essere acquistate singolarmente o come intera edizione per i collezionisti. Proprio per loro, Swatch e MoMA hanno realizzato una confezione speciale, che prende spunto dalle Blade Stair, le scale che collegano i piani del museo, visibili dall'ingresso sulla 53ma Strada.

La casa di orologeria svizzera ha inoltre collaborato con l’artista Beatriz Milhazes per inserire tre delle sue opere della collezione MoMA sulla piattaforma Swatch X You (che permette ai clienti di creare il proprio stile di orologio personalizzato sul sito swatch.com e in alcuni negozi selezionati).

Si tratta di Suculentas Beringelas (Succulent Eggplants) (1996) - nella foto sopra -, O Espelho (The Mirror) (2000), e Meu Bem (2008).

Una tiratura limitata di ogni opera di Milhazes sarà disponibile anche al Design Store del MoMA a New York.

“Swatch è molto lieta di celebrare un nuovo passo della sua ricca storia con il MoMA, che include diversi orologi Swatch nella collezione permanente del museo. È un vero onore potere reinterpretare capolavori di Vincent van Gogh, Gustav Klimt e Piet Mondrian ed evidenziare la nostra passione per l’arte e gli artisti del XX secolo”, commenta Carlo Giordanetti, CEO dello Swatch Art Peace Hotel. “Siamo inoltre estremamente felici di inserire orologi disegnati basandosi sulle opere di artisti contemporanei molto quotati, come Tadanori Yokoo e Beatriz Milhazes. Quest’ultima entrerà nel nostro programma speciale Swatch X You”.

Swatch X MoMA sarà disponibile dal 4 marzo 2021 nei punti vendita Swatch nel mondo, online e nei Design Store del MoMA.