Finalmente disponibile l'attesissima collezione Swarovski x SKIMS, l'esclusiva co-lab di lingerie e ready-to-wear sparkling, perfetta per le Feste

Swarovski e SKIMS hanno collaborato alla realizzazione di una linea scintillante di body jewelry, intimate e ready-to-wear. Disponibile a livello globale il 7 novembre 2023, presso il nuovo Flagship Store Swarovski sulla Fifth Avenue e online su skims.com, Swarovski x SKIMS è il naturale incontro di visioni tra due marchi iconici. La collaborazione abbina la “joyful extravagance” che definisce Swarovski con l’ingegnosità dei tessuti firmati SKIMS in un’unica collezione che trasuda glamour ed empowerment.

"È sempre stato il mio sogno da quando mi sono unita a Swarovski creare una prima collaborazione in assoluto con SKIMS che promuova l'arte dell’espressione di sè", afferma Giovanna Engelbert, Direttrice Creativa di Swarovski. "La nostra collezione è una celebrazione del corpo e della forza, donne indipendenti che valorizzano la propria individualità e abbracciano la vita con sicurezza e stile.

"Per questa collaborazione, volevamo davvero celebrare la creatività individuale e portare più glamour nell’armadio di tutti i giorni", afferma Kim Kardashian, cofondatrice e direttrice creativa di SKIMS. “I pezzi sono così speciali e abbiamo amato integrare gli iconici tagli di cristallo nei miei pezzi SKIMS preferiti. Non vediamo l’ora che tutti possano amare Swarovski x SKIMS tanto quanto me.’’

La collaborazione viene svelata con una serie di immagini sorprendenti con Kim Kardashian. Scattata dal fotografo di fama mondiale Mert Alas, la campagna cattura il glamour e l'arte che definiscono Swarovski x SKIMS celebrando la rappresentazione e la fiducia di sè.

Swarovski x SKIMS presenta body jewelry in cristallo che possono essere abbinati in molteplici modi e prêt-à-porter, incluso intimo, body e abiti cristallizzati che brillano di una luce lussuosa.

I body jewelry in cristallo Swarovski x SKIMS sono size-inclusive e valorizzano la silhouette femminile con una brillantezza unica. Ispirati alla collezione di gioielli Millenia, i pezzi possono essere sovrapposti sopra o sotto un indumento e abbinati a girocolli, collane e bracciali per un impatto spettacolare. Realizzato a mano con meticolosa precisione, ogni pezzo offre bellezza e splendore unici.

Il prêt-à-porter Swarovski x SKIMS è disponibile in una gamma di modelli impreziositi da cristalli che possono essere sovrapposti e indossati per ogni occasione. Creato con i tessuti esclusivi SKIMS che si adattano perfettamente al corpo, ogni capo empowering è stato progettato per garantire sicurezza e comfort ed è incastonato con cristalli scintillanti che irradiano glamour e lucentezza.

Swarovski X SKIMS è stata livello globale il 7 novembre 2023 su Skims.com, nei negozi Swarovski e in selezionati negozi di lusso in tutto il mondo, tra cui Rinascente Piazza Duomo, a Milano, con uno straordinario takeover, fino al 26 novembre.