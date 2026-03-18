L'attrice e cantante torna a collaborare con il brand di gioielli per un secondo "appuntamento", giusto in tempo per l'arrivo della primavera!



Il 20 marzo la primavera avrà ufficialmente inizio con l'equinozio e quale modo migliore di festeggiarla con una collezione poetica e romantica che ne celebra le atmosfere e i colori?

Dopo il successo della prima edizione, lanciata lo scorso anno, Swarovski presenta il secondo appuntamento della collaborazione con l'artista Ariana Grande.





La collezione Ariana Grande x Swarovski è composta da 29 proposte e racchiude lo spirito etereo di Ariana e il suo stile personale distintivo, interpretati dal savoir-faire iconico di Swarovski.

Al centro troviamo i due emblemi libellule e fiori, riletti in chiave letterale e più astratta, uniti in una scintillante celebrazione della magia della natura e raccontati attraverso creazioni speciali e scintillanti. Pietre dai colori dell’arcobaleno e delicate perle di cristallo impreziosiscono i gioielli in una varietà di tagli e montature in metalli misti, mentre farfalle di cristallo adornano spille, accessori per capelli e figurines.

«Dopo la collezione dello scorso anno, più timeless e classica, questa entra pienamente nell' universo sognante e magico di Ariana. Le immagini del giardino fantastico e l’ispirazione dell’Aurora Boreale, con le sue luci cangianti e i colori iridescenti, si traducono nei gioielli attraverso il gioco dei cristalli, le perle delicate e una manifattura raffinata. È una storia di emozione, trasformazione e magia» ha rivelato la Global Creative Director di Swarovski Giovanna Engelbert

A completare il fascino fairy della collezione, il brand presenta le immagini della nuova campagna globale, capaci di evocare un senso di pura meraviglia in una serie di immagini poetiche e gioiose, firmate dai fotografi di moda Mert and Marcus.



«Abbiamo voluto creare una collezione che porti un po’ più di colore, meraviglia e leggerezza nelle nostre vite quotidiane, e che ci ricordi di apprezzare la bellezza che ci circonda costantemente» ha raccontato Ariana.



E che allora la magia e la primavera abbiano inizio!