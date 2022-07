Simbolo italiano della classica sneaker per il tempo libero, Superga svela le protagoniste della campagna Autunno/Inverno 2022, due "figlie d'arte" che ben esprimono i valori della Gen Z

Uno stile senza tempo quello della Superga squad che dà il benvenuto alle due nuove ambassador Leni Klum e Iris Law.



Perfettamente in linea con il brand, le It-girls rappresentano il punto d'incontro tra l'heritage sportivo del brand e l'approccio moderno al mondo della moda. Entrambe esprimono con grande personalità i valori del marchio attraverso una selezione di look abbinati sia ai modelli più classici che alle ultime novità firmate Superga.



Disinvolta e ottimista, Leni Klum rispecchia la campagna Autunno-Inverno 2022 che abbraccia la sua energia e la sua positività.

«Senza tempo, classico, divertente. Penso che queste siano le parole chiave perfette per la mia generazione. Amiamo sperimentare con la moda, ci piace mixare modelli vintage con elementi inaspettati» spiega la giovane modella «Amo Superga, sono sneakers senza tempo e possono essere abbinate in tanti modi diversi! Il mio stile personale si ispira ai valori di responsabilità verso l'ambiente. Per me, partecipare a questa campagna è stata una scelta naturale».



In una Los Angeles baciata dal sole, Leni Klum indossa due modelli iconici: la classica Superga 2750 simbolo del lifestyle italiano e le 1918 Slides, i nuovi sandali must - have per look leisure e quotidiani.

La seconda protagonista della campagna è Iris Law: dal suo debutto nel mondo della moda, il suo viso è diventato familiare, un'ispirazione per tutto il settore. Il suo stile personale disinvolto e casual porta quel tocco fresco e moderno che interpreta perfettamente lo spirito autentico del brand.

«Ho sempre amato lo spirito e l'energia del brand. Superga si reinventa costantemente per stare al passo con le nuove generazioni. Stagione dopo stagione, reinterpreta modelli classici senza tempo. Quando avevo 13 anni indossavo sempre le Superga nere con la zeppa, me lo ricordo benissimo» spiega Iris «Mi è piaciuto il contrasto del mio stile personale con la direzione della campagna: è emerso un modo alternativo di vestire Superga. È stato un gioco continuo di rimandi e contrasti tra l’heritage del brand, l'ispirazione sport, il mio stile British e il fascino rilassato italiano di Superga».

La nuova collezione Superga è ricca di modelli diversi. Dalla sneakers 2631 Stripe Platform al modello 2641 Alpina High Nappa, la campagna Autunno-Inverno 2022 è pensata per chi è sempre alla ricerca di una scarpa dallo stile moderno, versatile e senza tempo.

Credits: Courtesy of Press Office