Stroili lancia “Istanti di Emozioni” e dà il benvenuto alla bella stagione con le sue nuove collezioni in oro: ecco i gioielli must dell’estate 2019.



L’abbiamo aspettata a lungo, ma adesso è finalmente arrivata: l’estate è una stagione a dir poco magica, una stagione in cui si vivono momenti memorabili che vorremmo non finissero mai e che ci regala sempre ricordi unici da portare con noi per tutto l’anno.

E cosa c’è meglio di un gioiello per celebrare (e ricordare) questi attimi così speciali?

In vista della stagione calda, Stroili, il noto marchio di gioielli Made in Italy, ha lanciato “Istanti di Emozioni”, un vero e proprio invito a vivere un’estate indimenticabile con i bijoux delle sue nuove collezioni in oro.

Collane con pendenti, bracciali e orecchini dai bagliori gold sono infatti il complemento ideale per valorizzare al meglio i look estivi e farsi notare con la giusta dose di eleganza.





Stroili presenta i bijoux delle nuove collezioni in oro





I nuovi gioielli in oro di Stroili sono quel piccolo dettaglio di stile in grado di esaltare e illuminare qualsiasi outfit e di rendere speciali anche le mise più semplici.

La collezione si compone di gioielli versatili e dai prezzi accessibili, da indossare dall’alba al tramonto in tutte le occasioni: dalle giornate in spiaggia ai music festival all’aperto, delle passeggiate in riva al mare al tramonto ai party a bordo piscina.

Per dare al look un’allure sofisticata basta una collana sottile con ciondolo a forma di cuore in oro e cristalli; per aggiungere un tocco più divertente, bastano un paio di orecchini a lobo a forma di cactus o un girocollo con charm in oro e zirconi a forma di fenicottero; per entrare subito nel mood estivo bastano invece una collana con ciondolo a forma di palme tropicali o di conchiglia oppure un bracciale rigido con charm a forma di stella marina.

Ma ecco alcuni dei gioielli in oro proposti dal Stroili per l’estate 2019.





#ISTANTIDIEMOZIONI: un’estate dorata con i gioielli Stroili Girocollo con ciondolo in oro giallo a forma di palma

Collana con ciondolo in oro e cristalli a forma di cuore

Girocollo in oro giallo con ciondolo a forma di conchiglia



Orecchini a lobo in oro giallo e zirconi a forma di cactus

Bracciale con ciondolo in oro giallo a forma di stella marina

Collana con pendente in oro giallo e zirconi a forma di fenicottero



