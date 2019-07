Stella McCartney lancia la nuova collezione in edizione limitata che si ispira a “Yellow Submarine”, il film della mitica band di suo padre Paul

Stella McCartney ha appena inaugurato la sua nuova collezione intitolata "All Together Now", un esplicito omaggio all’iconico film dei Beatles: Yellow Submarine.

Questa linea in edizione limitata ne riprende scene, motivi ed elementi grafici, celebrando quell’avventura psichedelica che si svolge in un mondo coloratissimo in cui tutti vivono in armonia.





Un tema ancora attualissimo: benché Yellow Submarine sia uscito nel lontano 1969, ancora oggi come allora manca quella fratellanza e quel Peace & Love che i Beatles si auguravano.

In un mondo vessato dall’odio e dall’intolleranza, Stella McCartney vuole rilanciare il messaggio esistenziale del film, infondendolo nelle sue creazioni.

Dalla maglieria ai capi in jersey impreziositi dallo slogan ricamato “All Together Now” in più lingue fino agli outwear e alle camicie da cui escono messaggi d’amore come “All you need is love” e “Love, love, love”, i testi della colonna sonora di Yellow Submarine (firmati dalla celebre band di suo padre Paul) diventano il fil rouge di cui si intesse tutta la collezione.







Sugli abiti rivive la scena di “Lucy in the Sky with Diamonds” grazie a una figura danzante in tessuto jacquard realizzata con la tecnica del patchwork.

Il cappotto Fur Free Four raffigura invece i Beatles che indossano le uniformi mentre le sneakers Eclypse e la borsa Falabella in Alter-Nappa si arricchiscono di Monogram speciali con piccoli motivi a forma di sottomarino giallo.





Billie Eilish con un look della collezione All Together Now ideato su misura per lei in occasione della sua prima esibizione al Festival di Glastonbury lo scorso giugno. Photo Credits: Getty Images



La linea All Together Now si compone anche di una collezione uomo e di una bimbo, con ritratti in stile pop-art dei Beatles su toppe applicate sui capi per lui e grafiche giocose dei Beatles per le proposte kids.

Un’altra grande protagonista della collezione è la sostenibilità, da sempre fondamentale per Stella McCartney: dal jersey al denim di cotone organico, dal cashmere rigenerato al nylon riciclato, dalla viscosa sostenibile fino al nuovissimo breton in cotone riciclato al 100%, l’impegno a livello ecofriendly parte dalla materia prima per coinvolgere poi tutta la produzione.

La collezione All Together Now di Stella McCartney Photo Credits: Stella McCartney

