SOWLL non è un e-commerce, né una piattaforma di vendita nel modo che conosciamo, bensì un modello unico in Europa, finora inesistente!

Sowll è nato con uno scopo unico: far sentire bene.

Per offrirvi un luogo in cui esprimere voi stessi e per aiutarvi a scoprire il vostro percorso verso il benessere, Sowll offre un'esperienza unica attraverso non solo marchi e prodotti selezionati con cura ma anche attraverso l'ascolto e la conversazione. In questo modo fornisce uno spazio sicuro per guidare i propri clienti verso una vita più autentica.

Il brand punta a costruire una comunità unita dalla filosofia Sowll: "mantieni la tua essenza unica". Una comunità dove laboratori, eventi e conferenze stimolanti porteranno in giro questo messaggio.

Sowll unisce una comunità diversificata di donne che credono in loro stesse, che credono in un mondo sostenibile alimentato dalla curiosità e che desiderano avere i proprio spazi dove portare a compimento i propri desideri.

Sowll tenta di unire la moda con l'etica, lo stile con sostenibilità, la bellezza con il rispetto.

Il brand si basa su 3 pilastri:

Coaching di moda, bellezza e benessere fornito dalle fondatrici.

E-shop di brand sostenibili accuratamente selezionati dai fondatori, esperti del settore.

Eventi e Pop Up in luoghi chiave come Milano, Madrid e Parigi, legati alla moda, alla bellezza e allo stile di vita.

Ciò che cerca di offrire il brand Sowll è, una selezione di brand internazionali cool i quali dimostrano che i marchi sostenibili non sono affatto noiosi, ma creano addirittura tendenze.

Un'immagine moderna, innovativa e giovane e il concetto di una sostenibilità inclusiva che raggiunge un vasto pubblico. Vogliono premiare l'intenzione, non la perfezione. Colloqui e attività che creano comunità e un sistema di etichette che guidano il processo di acquisto e orientano le preferenze di ogni cliente.

Dietro Sowll c'è Benedetta Perazzo, fashion stylist e consulente creativa per grandi brand, giornali di moda e VIP, con oltre 10 anni di esperienza nel settore della moda (e da sempre sostenitrice del consumo consapevole). È accompagnata da Maria Vittoria Pavarini, esperta di bellezza e attualmente Health&life coach, con una grande carriera nel mondo della comunicazione della moda e della bellezza. Infine Silvia Stella, conscious fashion Specialist nota in Italia, la quale ha fornito la consulenza sulla sostenibilità.