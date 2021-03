Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana!

Marzo pazzerello, guarda il sole, prendi l’ombrello e leggi #PilloleDiModa

Anche questa settimana, iniziata l’8 marzo con l”International Women’s Day", è stata ricca di eventi, molti dei quali hanno avuto grandi donne protagoniste.

Dall'epilogo del fashion month, reso frizzante dalle party girls di Chanel, a Lady Gaga nei panni di Patrizia Gucci nell’attesissimo film House of Gucci, alla collab dei sogni tra la stilista Simone Rocha e H&M.

Come? Dove? Quando? Perché? Lo scoprirete solo leggendo le nostre #FashionPills

Fashion pills: lunedì e la capsule di Mango per la festa della donna

(Credits: courtesy of press office)

La settimana è iniziata l’8 marzo con la Giornata Internazionale della Donna, giorno in cui il mondo della moda ha promosso tante belle iniziative a sostegno della parità di genere. Una di queste è quella di Mango, che ha lanciato una mini capsule in collab con l’artista messicana Ana Leovy.

La collezione comprende due magliette e una tote bag in materiali sostenibili, stampate con illustrazioni disegnate dall’artista, che ha sempre reso la figura femminile protagonista delle sue opere.

Il 100% dei profitti delle vendite di questa collezione saranno donati alla Fundación Vicente Ferrer (FVF) per promuovere i suoi progetti contro divari di genere e violenza sulle donne nel sud dell’India. #AnaLeovyXMango

Fashion pills: martedì e la sfilata di Chanel

(Credits: Chanel)

Il lungo e prevalentemente digital fashion month FW 21, si è concluso il 9 marzo con una sensazionale sfilata di Chanel. Dopo anni di show al Grand Palais, complice la sua chiusura per lavori, la creative director Virginie Viard ha deciso di cambiare scenario e scegliere una location più cozy, il nightclub Chez Castel. La scelta di un locale notturno non è assolutamente casuale perché in passerella si respira, look dopo look, la voglia di uscire e fare tardi la sera. Una collezione fatta di contrasti in cui lo spirito della montagna si fonde con il satin, le paillettes e metallics. Iconico e indimenticabile l’ultimo look fatto di trench in pelle gold e un Fedora che sembra gridare “Fateci uscire!”. #PartyCoco

Fashion pills: mercoledì e Lady Gaga in "House of Gucci"

(Credits: Instagram)

“Signore e Signora Gucci” cita la prima foto postata da Lady Gaga al fianco di Adam Driver dal set di “The House of Gucci”, che ha fatto impazzire il web.

Il film di Ridley Scott sull’omicidio di Maurizio Gucci, che fu ucciso dalla moglie Patrizia Reggiani nel 1995, si preannuncia un colossal che sta scatenando tanta curiosità anche perché le riprese sono ambientate in giro per l’Italia.

look dei protagonisti, perfettamente studiati in stile posh e retrò, per ricreare la coppia milanese che ha fatto la storia della moda e della cronaca nera. Se volete tenervi aggiornati con foto esclusive dal set, vi segnaliamo il #HouseofGucci A catalizzare l’attenzione sono idei protagonisti, perfettamente studiati in stile, per ricreare lache ha fatto la storia della moda e della cronaca nera. Se volete tenervi aggiornati con foto esclusive dal set, vi segnaliamo il profilo IG “The Gucci Movie” con live updates direttamente dal set.

Fashion pills: giovedì e H&M X Simone Rocha finalmente online e nei negozi!

(Credits: Instagram) Susie Bubble

Ve l’avevamo annunciata come una delle capsule più attese del 2021 e ora è finalmente arrivata: Simone Rocha X H&M è in vendita in selezionati negozi H&M e sull’e-commerce. Romantica e femminile, ogni singolo pezzo ci fa venire voglia di leggerezza, perfetta per la primavera dietro l’angolo. A questo link potrete trovare i pezzi rimasti disponibili ma sbrigatevi perché il sold out è dietro l’angolo. #SimoneRochaXH&M

Fashion pills: venerdì e la collezione mitologica di Louis Vuitton e Fornasetti

(Credits: courtesy of press office)

LV X Fornasetti: nell’eccezionale galleria Michelangelo e Daru del Louvre è andata in scena un’unione altrettanto sensazionale. La moderna creatività di Louis Vuitton unita all'heritage archeologico di Piero Fornasetti, artista italiano che ha fatto dei ritratti neoclassici la sua firma.

Gli inconfondibili disegni sono impressi su capi e accessori con tecniche high tech, risultando in un prodotto del tutto futuristico, la vera forza della collezione.

Questa collaborazione è stata fortemente voluta dal designer di Vuitton, Nicolas Ghesquière che, ispirandosi al tema del viaggio, ha intrapreso un’Odissea tra gli archivi dell’Atelier Fornasetti, dando loro una nuova tensione. #LVXFornasetti