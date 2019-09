Dal 17 al 23 settembre Milano torna protagonista con la moda... ecco tutto quello che ci aspetta!



Ci siamo, Settembre, tra le tante cose, è anche il mese della Moda. New York è partita da qualche giorno ma la nostra mente, ovviamente, corre già a Milano che ospiterà la Fashion Week dal 17 al 23 settembre.

In calendario ben 58 sfilate, 110 presentazioni, 54 eventi che racconteranno quelle che saranno le tendenze per la Primavera Estate 2020: ad aprire le danze sarà Prada, il mercoledì e "chiuderà" domenica Gucci.

Tra le novità di questa edizione il debutto sulle passerelle milanesi di Peter Pilotto, Boss, Simona Marziali-MRZ, vincitrice di Who’s on Next 2018, DROMe e Shuting Qiu.





Sarà anche la prima stagione di Fendi senza Karl Lagerfeld, scomparso lo scorso febbraio, e che vedrà la Direzione Creativa afffidata unicamente a Silvia Venturini Fendi (che aveva già dato un assaggio del "nuovo corso" del brand con la sfilata Couture presentata a Luglio a Roma).

Molta curiosità tra gli addetti ai lavori per l'arrivo del designer Damir Doma come nuovo Direttore Creativo del marchio Frankie Morello e che promette di portare una nuova sensualità al brand italiano.

Una delle parole chiave di questa edizione, come ha annunciato il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, sarà sostenibilità, tematica sempre più importante nel settore e alla quale la moda italiana si sta avvicinando sempre più.

Infatti il 22 settembre sarà la volta dei Green Carpet Fashion Awards, giunti alla terza edizione e presieduti da Livia Firth Giuggioli, i premi dedicati ai designer e ai brand che stanno affontando pragmaticamente il tema della sostenibilità ambientale.





Ovviamente anche i giovani designer avranno il loro spazio con il Fashion Hub allestito allo Spazio Cavallerizze all'interno del Museo della Scienza e della Tecnica. 25 stilisti emergenti provenienti da Italia, Africa,Cina e Ungheria avranno modo di presentare le coloro collezioni e incontarre i buyer in un vero e proprio "fashion market" lunedì 23 settembre.

Non mancheranno anche eventi e mostre che renderanno ancora più vivo il calendario: come "Time Capsule" viaggio nell'universo di Louis Vuitton e la retrospettiva dedicata dallo Spazio Pirelli al fotografo Gian Paolo Barbieri.

Tutti gli occhi saranno puntati però su Fondazione Prada che ospiterà la mostra curata da Wes Anderson "Il sarcofago di Spitzmaus" e che si preannuncia già come l'evento culturale da appunatre in agenda: 537 opere sul tema del collezionismo (come dice il titolo, riferito a una piccola mummia di toporagno dell'Antico Egitto del IV secolo A.C) e che rappresenterà una favolosa "wunderkammer" in cui perdersi.





Ecco il calendario delle sfilate della Milano Fashion Week Primavera Estate 2020





Mercoledì 18 settembre

ANGEL CHEN, TIZIANO GUARDINI Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust, PETER PILOTTO, CALCATERRA, MARCO RAMBALDI Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust, ARTHUR ARBESSER, PRADA, ANNAKIKI, ALBERTA FERRETTI, N°21, JIL SANDER

Giovedì 19 settembre

MAX MARA, EMPORIO ARMANI, ACT N°1 Supported by CNMI e CNMI Fashion Trust, FENDI, ANTEPRIMA, GENNY, LUISA BECCARIA, VIVETTA , SIMONA MARZIALI - MRZ Supported by CNMI, BOTTEGA VENETA, DANIELA GREGIS, MOSCHINO

Venerdì 20 settembre

TOD'S, BLUMARINE, BROGNANO, SPORTMAX, ANTONIO MARRAS, ETRO, MARNI, ICEBERG, MARCO DE VINCENZO, AIGNER, FRANKIE MORELLO, VERSACE

Sabato 21 settembre

SALVATORE FERRAGAMO, GABRIELE COLANGELO, MSGM, CIVIDINI CNMI - CAMERA BUYER ITALIA EVENT, ERMANNO SCERVINO, PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI, GIORGIO ARMANI, STELLA JEAN, AGNONA, MISSONI, GCDS

Domenica 22 settembre

DROME, BOSS, SHUTING QIU Supported by CNMI, LAURA BIAGIOTTI, FILA, ATSUSHI NAKASHIMA, GUCCI, CRISTIANO BURANI

Lunedì 23 settembre

ULTRÀCHIC Supported by CNMI, ALEXANDRA MOURA FASHION HUB AND EMERGING DESIGNERS MARKET DAY.