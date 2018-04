La marchio di scarpe di lusso inglese reinterpreta la donna della casa di moda francese attraverso i propri best seller. Scoprite tutti i dettagli della collaborazione!

Linee eleganti, colori intensi, pattern d'ispirazione retrò e un'allure bon ton. Il tutto ai propri piedi.

Malone Souliers scava negli archivi di Emanuel Ungaro e - servendosi dei propri best seller - reinterpreta in chiave contemporanea la donna della casa di moda francese.

Nasce così la Malone Souliers by Emanuel Ungaro, una capsule collection di scarpe, frutto di una liaison tra le due maison e un global retailer su cui sarà disponibile in anteprima: matchesfashion.com.

Per il lancio è stato scelto un format di acquisto molto particolare: il Digital Trunk Show che consente di interagire con i modelli tramite un video e un live Q&A sui social media.

La limited edition sarà disponibile per un mese (dal 12 aprile, data del debutto) su matchesfashion.com per poi approdare in selezionate boutique online e off, oltre che sull'e-commerce del marchio inglese di scarpe di lusso MaloneSouliers.com.