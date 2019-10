Salmoiraghi&Viganò lancia una nuova campagna di comunicazione per celebrare gli occhi sotto ogni aspetto. Con un film emozionante diretto dal regista Federico Brugia.



Salmoiraghi&Viganò ha a cuore uno in particolare dei cinque sensi. La vista, ovviamente.

Per celebrarla, quest’anno ha deciso di inaugurare una campagna di comunicazione che le rende omaggio a lei e alle emozioni a lei legate.

In occasione della Giornata Mondiale della Vista che si è tenuta ad ottobre, il brand di occhiali ha chiesto al regista Federico Brugia di dirigere un film il cui protagonista è proprio lui: lo sguardo.

Si intitola Gli occhi dicono tutto ed è un vero e proprio viaggio emozionale che parte sì dalla vista comunica ma sprigiona brividi ed emozioni a tutti i livelli.





Dal backstage del film "Gli occhi dicono tutto" diretto da Federico Brugia per Salmoiraghi&Viganò



Il genio creativo di Federico Brugia, nome riconosciuto per estro, poetica e stile decisamente innovativi, ha firmato un vero e proprio manifesto. Un inno alla vista.



Si tratta di una raccolta di piccole storie che narrano grandi emozioni, sentimenti che accomunano tutti e che si rivelano proprio attraverso uno sguardo.







Federico Brugia sul set del film "Gli occhi dicono tutto" per Salmoiraghi&Viganò

Il video ripercorre tutti gli stati d’animo che i nostri occhi si ritrovano a vivere, nel bene e nel male.

Gli occhi di chi si innamora per la prima volta, le lacrime di commozione di chi si emoziona, la profonda intesa che soltanto uno sguardo è in grado di suggellare.

“Girare questo video per Salmoiraghi&Viganò è stato emozionante, mi ha permesso di guardare con occhi nuovi e consapevoli la bellezza del quotidiano”, ha commentato Federico Brugia.





Dal backstage del film "Gli occhi dicono tutto" diretto da Federico Brugia per Salmoiraghi&Viganò

Gli occhi dicono tutto è poesia pura non solo per gli occhi ma anche per le orecchie: per quanto riguarda la colonna sonora, Salmoiraghi&Viganò si è affidata a Matteo Milleri di Tale of Us.



Il sottofondo musicale conduce lo spettatore in un’atmosfera fuori dallo spazio e dal tempo grazie allo strumento principe del relax sonoro, ossia il pianoforte.



Uno strumento che trasmette emozioni direttamente, senza filtri né artifici.

Esattamente come uno sguardo, insomma.

Godetevi lo spettacolo:









Salmoiraghi & Viganò: il corto "GLI OCCHI DICONO TUTTO"