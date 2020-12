Ecco il calendario ufficiale dei saldi invernali 2021. Ma come prepararsi a questa tornata di sconti in epoca Covid?



Ci siamo, nonostante la situazione, già abbastanza complessa di queste feste di Natale 2020, immancabile è arrivato l'annuncio da parte di Federazione Moda italiana di Confcommercio delle date dei saldi invernali 2021.



Un annuncio che, quest'anno, è staro più complicato e discusso che mai, complice la situazione sanitaria ancora in fase d'emergenza, i vari DPCM e le normative in continuo mutamento (un po' come le famose scale di Hogwarts nella saga di Harry Potter) e le esigenze dei commercianti in un' annata decisamente complicata a guardare i fatturati.



Inizialmente sembrava che i saldi invernali 2021 potessero slittare in tutta Italia a fine gennaio per dare maggior tempo ai negozianti di gestire e smaltire le collezioni invernali (dopo la pausa e i vari lockdown degli ultimi mesi) ma questa ipotesi è stata discussa e modificata, complice anche la presenza su molti shop online e e-commerce di promozioni e offerte subito dopo il periodo delle feste.



Insomma i saldi invernali 2021 partiranno dai primi giorni di gennaio, con modalità e partenze diverse e scaglionate per ciascuna regione che avrà modo di gestire lo svolgimento dei saldi anche in base all'evolversi della situazione sanitaria sul proprio territorio (per tanto quello che leggerete a breve potrebbe subire delle modifiche).



Immancabili le raccomandazioni a fare attenzione alle poche e semplici norme che abbiamo ormai imparato: mascherine sempre indossate correttamente, gel igienizzante sempre a portata di mano e - inevitabilmente - prepararsi a possibili code fuori dai negozi per garantire il corretto distanziamento per uno shopping all'insegna della sicurezza.



Ma guardiamo quindi, regione per regione, il calendario delle date dei saldi invernali 2021



Saldi invernali 2021: 2 gennaio





Partono Campania, Sicilia, Molise e Valle d'Aosta (solo quest'ultima NON potrà effettuare promozioni prima della data prevista).





Saldi invernali 2021: 2 gennaio





Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria e Piemonte potranno effettuare promozioni anche nel periodo precedente.



Puglia e Sardegna invece NON potranno effettuare promozioni prima di questa data.





Saldi invernali 2021: 12 gennaio





Lazio anche con possibilità di effettuare promozioni nel periodo precedente



Saldi invernali 2021: 16 gennaio





Marche (con possibilità di effettuare promozioni prima) e Provincia autonoma di Bolzano - a esclusione dei comuni turistici - (vietate le promozioni a dicembre e fino a 20 giorni prima dell'avvio ei saldi).

Saldi invernali 2021: 29 gennaio



Liguria con il divieto di fare promozioni nel mese di dicembre e nel periodo antecedente alla data segnalata.







Saldi invernali 2021: 30 gennaio





Emilia Romagna Toscana e Veneto potranno comunque effettuare promozioni nel periodo precedente alla data di inizio





Saldi invernali 2021: 13 febbraio



La provincia autonoma di Bolzano (comuni turistici)





Saldi invernali 2021: saldi liberi ed eccezioni





La Provincia autonoma di Trento potrà decidere quando partire. In attesa della data ufficiale sono ancora Basilicata e Calabria.