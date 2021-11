Sono donne autentiche le protagoniste della campagna "Just As You Are", che racconta la special edition Rue des Mille per Barbie

Da un lato Rue des Mille, brand italiano di gioielli prêt-à-porter. Dall'altro Barbie, la bambola più famosa al mondo, che ha sempre mostrato alle bambine di poter essere tutto ciò che desiderano.

"Just As You Are", non a caso, è intitolata la campagna che racconta la special edition Rue des Mille per Barbie, presentata a Milano con un party esclusivo.

Volto scelto per la campagna digital è la ballerina rivelazione Giulia Stabile.

Protagoniste della campagna di lancio sono donne autentiche, emblema di un'estetica senza barriere, dove la bellezza è data dall'unicità e dall'invito a oltrepassare i tabù, le banalità, i difetti, i pregiudizi e vivere la propria immagine con una consapevolezza quasi sfrontata e un pizzico di immancabile ironia. Persone reali che amano la verità, sono coraggiose, credono nella libertà, sono mosse da passioni, scelgono l'umanità, guardano al futuro e sono lo specchio di una realtà dove le connessioni autentiche le vedono le une vicine alle altre. E che proprio come la Barbie di oggi incarnano tra gli altri anche il valore dell'inclusione.

La collezione

Gioca tra le forme del gioiello senza tempo, come il choker, l'anello a fascia con zirconi a taglio cuore, o la baguette rettangolo. E ancora, la navette chicco di riso, l'Emerald ottagono a cui si aggiungono altri gioielli con dettagli più attuali, come la maxi pietra.

La special edition Rue des Mille per Barbie è già disponibile nei negozi.