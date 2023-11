Per celebrare i 5 anni di attività, ROTATE intraprende un tour globale accompagnato da una seconda capsule collection Holiday.

ROTATE celebra con orgoglio il suo quinto anniversario, con una serie di attività ed eventi realizzati in collaborazione con luxury department store di tutto il mondo. In particolare, il brand presenterà uno shop-in-shop presso Kadewe a Berlino l'8 novembre, uno spazio di 80 mq presso Printemps a Parigi il 10 novembre e un pop-up store per il 5° anniversario presso Bloomingdale's a Dubai il 16 novembre.

Nel corso dei suoi 5 anni, ROTATE ha assunto un ruolo di leadership nel settore, come dimostrano le sue sfilate biennali alla Settimana della Moda di Copenaghen. Il marchio ha anche raccolto prestigiosi riconoscimenti, assicurandosi il titolo di "Brand to Watch" da Lyst.com nel 2020 e da Forbes Magazine nel 2019.

Inoltre, nello stesso anno ha ottenuto l'ambitissimo premio "Brand of the Year" in occasione degli Elle Style Awards. Nel 2022, il marchio ha registrato una crescita notevole. In parte grazie alle partnership con rivenditori riconosciuti a livello mondiale tra cui: Browns, Luisa Via Roma, Bergdorf Goodman, Selfridges, Net-a-Porter e Mytheresa.

ROTATE amplia i suoi orizzonti verso il regno digitale

Oltre ai risultati ottenuti nel mondo reale, il brand ha ampliato i suoi orizzonti oltre il tangibile, avventurandosi nel regno digitale. Il viaggio nel Web3, ha comportato l'adozione della Realtà Aumentata (AR) e il lancio di NFT molto ricercati. Nel 2022, con una mossa innovativa, ROTATE è entrata coraggiosamente nel metaverso, stringendo una partnership con una delle più grandi piattaforme metaverse coreane: iFland.

"Quando abbiamo iniziato questo viaggio con ROTATE, eravamo solo noi due, un designer e un modellista. All'inizio abbiamo notato un vuoto nel mercato degli abiti sexy e abbiamo percepito il desiderio delle donne di abbracciare la propria sensualità, sentendosi al centro della loro vita. Questa convinzione personale è ciò che contraddistingue il nostro marchio. Siamo molto orgogliose di tutto ciò che abbiamo ottenuto, dai nostri abiti indossati da celebrities internazionali, che ammiriamo, alla vendita dei nostri capi nei negozi in cui facciamo personalmente acquisti. Abbiamo costruito una forte presenza online grazie al nostro innovativo team di marketing e stabilito relazioni preziose con editor, influencer e designer", hanno dichiarato Thora Valdimars e Jeanette Madsen, Direttrici Creative di ROTATE.

ROTATE presenta una seconda collezione Holiday dedicata alla stagione delle feste

In occasione delle celebrazioni per il quinto anniversario, ROTATE presenta una seconda collezione Holiday dedicata alla stagione delle feste.

Questa collezione mette in risalto le iconiche paillettes del marchio, con interpretazioni fresche ed eccitanti, come le paillettes olografiche che illuminano con grazia i vibranti tessuti di pizzo. Le silhouette traggono ispirazione dagli anni '90, con maxigonne, abiti bodycon e pantaloni cargo. Il lattice fa un ritorno inaspettato sotto forma di camicie attillate, top peplum, pantaloni larghi a paracadute ed il nuovo iconico miniabito con taglio laterale, arricchito da speciali dettagli a fiocco.

La collezione è completata da una serie di giacche in morbida pelliccia eco, presentate in versione cropped, disponibili in nero ed in rosa.

L'accattivante campagna realizzata dal fotografo Ibrahim Elhinaid, è stata scattata all'interno dello showroom ROTATE di Parigi, situato all'incrocio tra Invalides, la Torre Eiffel e gli Champs Elysées.

Queste immagini trasmettono l'incanto della raffinata dimora parigina, con Jessie Andrews che incarna l'essenza del glamour e della sensualità, rappresentando la donna ROTATE per eccellenza.

ROTATE Holiday 2024 sarà disponibile online e presso rivenditori selezionati, a partire da novembre 2023, con prezzi compresi tra 100 e 660 euro.