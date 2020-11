Il brand ha chiesto all’artista tedesco Timo Helgert di immortalare la precollezione. E la prima donna diventa “lei”: la natura che invade gli spazi urbani

La collezione Spring 2021 di REDValentino fa emergere una nuova voglia di evasione. Al centro c’è un desiderio spensierato di libertà e, mentre il ritmo frenetico della città rallenta, Madre Natura reclama il suo spazio e si diffonde ovunque. La vita quotidiana si mescola al sogno nella campagna.

La casa di moda ha scelto l’artista tedesco Timo Helgert, noto per le sue installazioni virtuali ed escapiste, per immortalare la collezione.





Credits: REDValentino

Per ogni scatto sono stati utilizzati sfondi creati digitalmente che shakerano il paesaggio urbano con la natura.

Sebbene lo scenario evolva, la quintessenza dello spirito REDValentino rimane immutata: femminile ma audace, elegante ma ribelle.

L’attitudine street trova un nuovo equilibrio, mixandosi alla perfezione con una spontanea e delicatissima raffinatezza.

Abiti e spezzati intessuti da un fil rouge fatto di romanticismo sono abbinati a capispalla metropolitani. Dolci ricami di mughetti tratti dagli archivi spuntano sui vestiti di faille destrutturati, impreziositi da fiocchi oversize.

Non mancano eleganti tailleur e k-way funzionali, trench jacquard, mantelle dalle linee cocoon e cardigan tricot con un sapore artigianale, punteggiati da nastri.

I motivi a quadretti senza tempo sono decorati con fiori che sbocciano su vestiti tagliati in silhouette audaci. E le gonne in tulle point d’esprit sono indossate con pratici capispalla trapuntati, in outfit poliedrici e versatili che si rivelano adatti a ogni occasione.

Suggestive fantasie con paesaggi orientali aggiungono un tocco intrigante ad abiti fluidi e completi oversize in stile pigiama dall’aria rilassata. Anche il denim diventa speciale grazie alle stampe ispirate alle ceramiche giapponesi.

In perfetta sintonia con lo spirito eclettico della proposta di prêt-à-porter, la collezione di borse è un mix di funzionalità, dettagli urbani e sportivi, atmosfere femminili e romantiche.

I nuovi modelli comprendono la “Knot Me Up!”, una tracolla in nylon decorata con un maxi nodo, la “Minimaxi Chain” e la “Minimaxi Scoubi”.

Quest’ultime sono caratterizzate da una macro catena e un manico intrecciato, in stile scoubidou anni Novanta.

La gamma “Rebel Bow” propone una clutch, una micro pochette e una borsa da portare a mano con morbidi maxi fiocchi.

Anche per quanto riguarda le calzature, la versatilità è la chiave di volta: dagli anfibi urban alle sneakers con suola chunky fino agli eleganti sandali con tacco a spillo, la proposta soddisfa qualsiasi stile e le necessità di chiunque.