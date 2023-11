Pucci e Fusalp insieme per la loro seconda collaborazione creativa che ridefinisce l'abbigliamento sportivo in versione glam



Pucci e Fusalp nuovamente insieme per una seconda collaborazione fra Camille Miceli di Pucci e Mathilde Lacoste di Fusalp. A seguito del successo della loro capsule 2022, quest'ultima collezione porta una fresca esplosione di colore su silhouette essenziali che esprimono un nuovo glamour sportivo.

Il savoir-faire in materia di abbigliamento sportivo incontra lo chic invernale. Stampe iconiche di Pucci come Marmo, Iride e Girandole animano capi tecnici e termici in ogni loro strato. La tuta da sci Clarisse, in soft shell, è dotata di un pile interno per garantire un maggiore isolamento, mentre la giacca a sbuffo Barsy è impermeabile e in grado di performare a basse temperature.

Presenti nella collezione anche due pantaloni slim-fit, entrambi in soft shell pile antivento. Il design Elancia è un classico Fusalp, riconosciuto per il suo taglio affusolato che valorizza la silhouette. Leggermente meno aderenti, i pantaloni da sci Marina si distinguono per il gioco di inserti neri e stampati.

Eleganti pullover sportivi, maglie elasticizzate e capi underwear termoregolanti contribuiscono, strato dopo strato, a creare un total look sportivo ma sofisticato. Guanti tecnici e calzini con lastampa Marmo completano questo guardaroba dinamico.

Definiti da un'audace palette colori, spaziando tra tonalità come il verde alpino e il verde menta combinate al blu glaciale, al fucsia e ad un viola vivace, i motivi sono proposti anche in delicate tonalità di grigio. I capi vantano dettagli unici come le cerniere Pesce in argento e il badge sportivo ricamato che unisce i loghi Pucci e Fusalp.

Che si tratti di vestirsi per una fuga in montagna o di tenersi al caldo durante la stagione, la collezione riunisce due marchi storici che esprimono i loro punti di forza in termini di prestazioni e stile.

La collaborazione è disponibile dal 22 novembre 2023, online e in selezionate boutique Pucci e Fusalp, oltre che su MytheIesa.com per un lancio esclusivo.

Photo Courtesy of Press Office

- Photographer : Vito Fernicola

- Model : Annemary Aderibigbe

- Stylist : Jacob K

- Casting Director : Piergiorgio Del Moro

- Makeup : Lucy Bridge

- Hair : Benjamin Muller