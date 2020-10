Le due influencer hanno collaborato con Amazon Fashion indossando capi in offerta per il Prime Day

Il Prime Day di Amazon, l’evento annuale di offerte riservate ai clienti Amazon Prime iniziato alle 00.01 di oggi 13 ottobre, conquista tutti. Celeb comprese!

Valentina Ferragni e Cecilia Rodríguez sono le due influencer chiamate a interpretare per questa occasione di promo alcuni dei key piece del guardaroba targato Amazon Fashion.

Valentina interpreta un’iconica tuta di find., uno dei brand di Amazon Fashion. Grazie alla sua vestibilità e alla sua estetica iper contemporanea, questo capo versatile è un must have da avere nel proprio guardaroba per ogni stagione.

Anche Cecilia Rodríguez, modella e influencer argentina, interpreta una selezione di capi chiave per l’autunno di Amazon Fashion.

Ha scelto due look differenti da indossare in città: il primo si basa su un mood casual e molto rock che mixa un chiodo in eco pelle con un denim a vita alta, entrambi di Pepe Jeans.

Un paio di stivaletti neri di find., brand di Amazon Fashion, completa il suo outfit dal fascino urban.

Per la sua seconda mise, Cecilia ha selezionato un classico cappotto verde militare con cintura e un maglione con fantasia animalier, entrambi di find.

Per uno stile disinvolto e di tendenza che coniuga quella voglia di “cocoon” alla voglia di essere stylish anche con le basse temperature!

La “maratona” di promozioni del Prime Day sul celebre e-commerce durerà fino alle 23.59 del 14 ottobre.