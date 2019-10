Please lancia la seconda puntata di Renewal, la collezione di pezzi unici e originali che mescolano tessuti e rivisitano modelli cult in denim.





Please lancia ancora una volta Renewal, una capsule collection di pezzi unici e originali ottenuti da una rivisitazione creativa dei modelli in denim.



Il jeans viene così “shakerato” assieme ad altri tessuti inediti: passamaneria, frange, fantasie e paillettes vengono integrate nel design del capo in veste di protagonisti oppure come dettagli glam.





Credits: Please

Jeans, gonne, abiti e giubbotti in denim si trasformano in creazioni originali e asimmetriche, con un patchwork di stili e tessuti capaci di attirare gli sguardi.



E il brand non guarda solo al risultato estetico ma anche a quello etico: integrando nei capi tessuti e accessori non più utilizzati ma altamente riutilizzabili, Please fa una scelta ecosostenibile.





Credits: Please

Rinnovamento, recupero dei materiali e riqualificazione, ecco altre tre “R” che fanno da fil rouge alla capsule.

Oltre alla “R” di raffinatezza: nonostante il mood sia casual, a ciascuno dei pezzi in denim della collezione Renewal non manca quell’eleganza che contraddistingue l’urban-chic d'alto livello.



Attraverso l'azione creativa, tanti capi vengono recuperati originando poi qualcosa di innovativo, fashion e davvero unico.