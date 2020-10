Il 18 ottobre si terrà la prima edizione digital della PittaRosso Pink Parade, in versione virtuale a causa del Covid-19. Con un ottobre ricco di attività per allenarsi e non solo

Causa Covid-19, la PittaRosso Pink Parade 2020 sarà diversa da tutte le precedenti. Non più "solo" camminata a Milano per raccogliere fondi destinati a Fondazione Umberto Veronesi ma semmai un grande un evento diffuso in tutta l’Italia e sui social che integra l’esperienza fisica al mondo digitale, nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento.

Il messaggio sarà in questo modo amplificato da un megafono enorme in cui grideremo tutti quanti: sosteniamo Pink is Good! Si tratta del progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori femminili, ossia quelli di seno, utero e ovaio.

Obiettivo: finanziare la ricerca scientifica e sensibilizzare l'opinione pubblica, a testimonianza di come l’attività fisica sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

Per la prima volta infatti l’evento avrà una portata nazionale: potrà finalmente partecipare anche chi negli anni passati era geograficamente distante da Milano, rendendo questa iniziativa totalmente inclusiva. Domenica 18 ottobre saremo tutti invitati a correre o camminare ovunque ci si trovi, all’esterno come in casa, da soli o in compagnia, scegliendo in totale autonomia il percorso, la distanza e l’orario.

Un ottobre ricco di attività: gli utenti saranno chiamati a partecipare attivamente, interagendo in prima persona sul sito ufficiale di PittaRosso Pink Parade e sul gruppo Facebook. Ci si potrà allenare on-line, con trainer e fit influencer che forniranno i giusti consigli e un percorso di avvicinamento per prepararsi o tenersi in forma in vista dell’evento virtuale.

Molto interessanti anche gli spunti a tema alimentazione, con articoli e video-pillole che offrono lezioni di cucina, esercizi fitness e pure momenti di meditazione con esperti appositamente selezionati.

Volete sapere come rendere “divertente” anche un’alimentazione sana? Quali sono gli alimenti ideali per sentirsi in forma quando si corre o si cammina? Ci saranno tante proposte di menù competi, dal primo al dessert. Gustosi e sanissimi, per deliziare palato, dietologo e salute in generale.

R101 supporterà PittaRosso Pink Parade 2020 come radio ufficiale dell’evento, proponendo ai propri ascoltatori una giornata molto speciale (dalle 5 del mattino a mezzanotte, per 19 ore consecutive, gli speaker dell’emittente stravolgeranno il normale palinsesto per condurre, in formazioni inedite, una maratona radiofonica interamente dedicata al tema della prevenzione). Gli ascoltatori saranno invitati a partecipare attivamente per tutta la giornata attraverso i social dell’emittente, sms e whatsapp per inviare messaggi sia scritti che audio e raccontare le proprie storie.

Tantissime attività, diversi programmi e formati on air e on-line promuoveranno l’evento a sostegno della lotta contro i tumori femminili.

GialloZafferano, MyPersonalTrainer e Donna Moderna, i brand del Gruppo Mondadori che sono i punti di riferimento nel mondo del food, della salute e dei femminili, sosterranno l’attività di iscrizione e di donazione dal 21 settembre in poi, attraverso il web e i canali social.

Ma non solo: GialloZafferano e MyPersonalTrainer creeranno un ricco palinsesto di contenuti esclusivi che accompagneranno gli utenti in un percorso coinvolgente, attraverso tre aree tematiche: prevenzione, allenamento e benessere.

A fianco delle preziose informazioni sulla salute a cura della Fondazione Veronesi, saranno disponibili i consigli fitness per affrontare al meglio l’attività sportiva con il know how di MyPersonalTrainer. Tante ricette sfiziose per un’alimentazione equilibrata con lo stile inconfondibile di GialloZafferano.

«Siamo arrivati alla settima edizione della PittaRosso Pink Parade, in sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Anche quest'anno sono la madrina di questa importante manifestazione, e per me è sempre motivo di orgoglio perché sono donna e mamma e so quanto sia fondamentale la ricerca scientifica e la prevenzione contro i tumori. Partecipando alla PittaRosso Pink Parade, fissata per domenica 18 ottobre, ognuno potrà dare il proprio contributo per far progredire la ricerca e la cura di queste patologie», afferma Cristina De Pin, modella e conduttrice televisiva nonché madrina - riconfermata anche per quest’edizione - della tradizionale camminata ottobrina organizzata da PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia.

Il 18 ottobre durante la maratona virtuale ogni iscritto che scenderà nelle strade della propria città potrà condividere video e foto della personale parade sui propri social con l’hashtag #PPP2020.

Saranno connessi anche influencer ed editor di MyPersonalTrainer, GialloZafferano e Donna Moderna che correranno la maratona virtuale amplificandone la visibilità sui profili Instagram dei tre brand partner.

È necessario iscriversi sul sito ufficiale Pittarossopinkparade (e in tutti i punti vendita PittaRosso) per ricevere il pink kit contenente la maglia ufficiale 2020 (fino ad esaurimento scorte) che testimonia il sostegno alla causa.

Il ricavato della PPP 2020 sarà interamente devoluto a Fondazione Umberto Veronesi che da tempo con il progetto Pink is Good finanzia borse di ricerca e progetti di altissimo profilo scientifico.