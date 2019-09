L'annuncio sulla sua pagina IG: è stato uno dei nomi più importanti della fotografia di moda del Novecento



I suoi scatti in bianco e nero, che hanno ritratto le più importanti top model degli Anni 90, hanno segnato un'epoca e ridefinito i canoni della fotografia di moda degli ultimi decenni.

Il fotografo Peter Lindbergh è morto il 3 settembre a 74 anni. L'annuncio è stato dato sulla sua pagina Instagram dai collaboratori più stretti, illustrato da uno dei suoi ultimi scatti in black & white.









Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Milla Jovovich, Kate Moss sono solo alcune delle super top che hanno posato per lui e la sua macchina fotografica, immagini che sono rimaste nel cuore dei fashion addicted e non solo.

Nato il 23 gennaio 1944 a Leszno (ora fa parte della Polonia), era cresciuto a Duisburg, dove aveva iniziato a lavorare come vetrinista di un grande magazzino. Negli anni 70 aveva cominciato a occuparsi di fotografia, come assistente di Hans Lux.

Ma sono stati gli anni 80 a consacrarlo come uno dei più conosciuti fotografi di moda: il suo stile elegante e pulito, il suo bianco e nero definito ma mai troppo, quell'allure cinematrafico della composizione, aveva conquistato molte testate (New Yorker, Vanity Fair, Rolling Stone e Harper’s Bazaar), ma ha legato grande parte della sua opera a una in particolare: Vogue, per cui lavorò per diverse edizioni, prima quella italiana, poi per quelle inglese, francese, tedesca e americana, realizzando alcune delle cover più iconiche della storia dell'editoria.





Molte le celeb (solo per citarne alcune: Mick Jagger, Tina Turner, Madonna e Sharon Stone) passate davanti alla sua macchina fotografica, immortalate in scatti costoditi ora nelle collezioni dei musei più importanti del mondo, come il MoMa’s PS1 di New York, il V&A di Londra e il Centre Pompidou di Parigi.

Lindbergh è stato anche uno dei fotografi ad aver lavorato per il celebre The Cal, l'iconico Calendario Pirelli: la prima già nel 1966, la seconda nel 2002 e l'ultima proprio nel 2017 dove aveva scelto di immortalare un gruppo di attrici e una professoressa di scienze politiche, tutte vestite e con un’età compresa tra i 27 e i 71 anni.





La sua ultima opera è stato il numero speciale di Vogue UK, diretto da Edward Enninful e con la speciale collaborazione della Duchessa del Sussex, Meghan Markle. Lindbergh aveva ritratto le 15 donne scelte dalla Markle per raccontare il cambiamento che in questi anni sta investendo la società: dal movimento #MeToo all'empowerment femminile.





L'eleganza delle sue foto, la capacità di ritrarre le donne a qualunque età e renderle speciali nella loro semplicità, senza troppi artifici (e fotoritocchi) rimarranno per sempre nella storia della fotografia - non solo di moda.