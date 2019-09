Il brand danese di gioielli lancia la campagna Pandora Muse, una storia tutta la femminile per raccontare le donne di oggi e le loro passioni.



Pandora presenta Pandora Muse, la nuova collaborazione con alcune delle donne le cui storie possono esser d'ispirazione per tutte.

L’obiettivo è dare voce alle passioni di ciascuna di loro.



La modella, ballerina e attrice Larsen Thompson, l’artista Tasya van Ree, la regista, scrittrice e consulente Margaret Zhang, le modelle Halima Aden e Georgia May Jagger e l’attrice Nathalie Emmanuel sono le sei protagoniste di questa nuova campagna. Ciascuna svelerà le proprie passioni, le doti e le peculiarità che le rendono uniche. Nonché quei valori che le hanno rese chi sono.

Testimonianze sincere e contenuti visuali creati in luoghi significativi per il brand (come la sede di Copenaghen) si mescolano in un pastiche tutto al femminile.

E con l’evento tinto di rosa del 29 agosto con cui Pandora ha presentato il rilancio del marchio a Los Angeles (con 400 ospiti internazionali vestiti con tocchi pink, il colore simbolo del brand), il rosa si riconferma il fil rouge. Anzi: il fil rose...









Credits: Pandora

La Street of Loves, una via situata a Los Angeles tra South Grand Avenue e South Hope Street, è stata “vestita” per l’occasione con una serie di esclusivi murales commissionati alle artiste del collettivo femminile guidato dalla street artist e attivista C. Finley.

Durante l'evento è stata presentata la nuova collezione Autunno 2019 che ha come protagonista assoluto il Pendente Pandora O, un pezzo ispirato a iconici elementi del brand. Uno su tutti, il simbolo circolare che rappresenta il potere unificante dei gioielli.

Credits: Pandora

I nuovi charm invece sono un omaggio alle tante passioni femminili e invitano tutte le donne a collezionarli in base alle proprie inclinazioni e caratteristiche.

Insomma, sia la campagna Pandora Muse sia la nuova collezione del brand mettono al centro l’empowerement femminile, quella forza sovrannaturale che possiede lo “yang” (la parte femminile secondo i principi del Taoismo).