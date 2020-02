Eccovi le iniziative e gli eventi degli outlet in giro per l'Italia!

Ospitano i negozi di grandi marchi, sono una "tentazione" per chi è a caccia di sconti e promozioni ma non solo! Organizzano eventi e iniziative sul territorio rivolti a un'utenza sempre più ampia: gli outlet sono da anni una delle frontiere più amate dello shopping!



In giro per l'Italia ce ne sono moltissimi, da nord a sud: Serravalle Designer Outlet (Alessandria), Vicolungo Style Outlet (Novara), Fidenza Village (Parma), Franciacorta Outlet Village (Brescia), The Mall (Firenze), The Style Outlets Castel Guelfo (Bologna), Sicilia Outlet Village (Enna), sono solo alcuni dei più famosi, diventati, negli anni, tappe di percorsi turistici, amati dagli italiani ma apprezzatissimi anche dagli stranieri.



Sconti, promozioni e offerte sono all'ordine del giorno ma non sono il solo ingrediente del loro successo: mostre e iniziative culturali sono entrate nel cuore di questi centri dello shopping per offrire un'experience sempre più ampia e articolata.



Se siete in giro per outlet, ecco cosa dovreste segnarvi in agenda!





Il Carnevale (e il fascino dell'opera) al Noventa Outlet



Fino al 25 febbraio, le vetrine di Noventa Outlet di Piave (Venezia) si vestono in maschera in occasione del Carnevale. In esposizione una serie di bellissimi costumi di scena delle opere liriche rappresentate al teatro La Fenice di Venezia e realizzati dalle mani sapienti degli artigiani della sartoria del teatro veneziano.



Il costume del Principe dell’opera Il castello del Principe Barbablù di Bela Bartòk (andata in scena proprio nelle scorse settimane), l’abito di Desdemona del dramma giocoso Signor Goldoni del compositore contemporaneo Luca Mosca, il coloratissimo costume di Arlecchino de La Vedova Scaltra, di Ermanno Wolf-Ferrari, saranno in mostra per il periodo del Carnevale firmato da Noventa Outlet.



Per info e dettagli: mcarthurglen.com







70 anni di musica e moda al The Mall Sanremo





Dal 4 al 23 Febbraio The Mall Sanremo, l’Outlet del Lusso nel cuore della Riviera dei Fiori, ospiterà The Fashion Side of Festival, una mostra ideata e realizzata insieme a Rai Pubblicità e patrocinata dal Comune di Sanremo per celebrare i 70 anni del Festival di Sanremo.

The Fashion Side of Festival racconta i decenni del Festival di Sanremo attraverso gli abiti ed i look che ne hanno fatto la storia: l'abito di Nilla Pizzi del 1951, quello di Mina a pois del 1961, il costume rock in pelle di Loredana Berté del 1986, il completo di Domenico Modugno sono solo alcuni dei capi esposti nelle teche posizionate in giro per il centro. Un viaggio suggestivo tra passato e presente, tra musica e moda, nel segno di quella che rimane una delle kermesse più attese in Italia... Perché Sanremo è Sanremo!



Per info e dettagli: sanremo.themall.it