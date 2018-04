Era il 2013 quando veniva inaugurato il primo monomarca, a marzo a Londra. Oggi vanta 60 store e una storia, ricca di storie!

Cinque candeline sulla torta di compleanno di & Other Stories. Era il 5 marzo del 2013 quando veniva inaugurato il primo monomarca a Londra. E oggi il brand nato nell'orbita del gruppo H&M, vanta 60 store dentro e fuori l'Europa: tra questi quello italiano apriva in aprile.

Tutto aveva inizio, un paio di anni prima, nel 2011 con l'idea di lanciare un marchio di bellezza seppur con una forte connessione moda. Ma seppur sia stato il beauty il punto di partenza, il focus si è spostato sin da subito anche su Ready to Wear, accessori, cancelleria, gioielli e lingerie: da qui si formava lo stile iconico del marchio.



Il nome riflette e racconta l' amore per le storie: “& Other Stories” è un modo di dire storie brevi, il "&" rende facile aggiungere qualcosa che sia strettamente connesso al marchio e adattabile a qualsiasi storia che si voglia raccontare. Un esempio? "Regent Street & Other Stories", "Rodarte & Other Stories".









Le 'Styling Story' poi hanno dato il là a una piattaforma per giovani talenti emergenti e icone della moda affermate come Iris Apfel, Ada Kokosar, Susie Bubble e Lou Doillon. Che hanno scelto i loro pezzi più amati dalle collezioni e li hanno interpretati in modi diversi.

Diversi anche gli stili delle collezioni che vengono create in tre atelier di design a Parigi, Stoccolma e Los Angeles.

Il laboratorio della Ville Lumiere è un mondo di moda, colori e stampe, che catturano l'essenza del borghese bohème. Le collezioni sono femminili ed eclettiche, incoraggiano un look mix-and-match con un tocco autentico di “je ne sais quoi”. Quello di Stoccolma riflette l'estetica scandinava dall'anima pragmatica e contemporanea, le collezioni rappresentano un gioco di contrasti e proporzioni senza sforzo. A Los Angeles ci si ispira alle molte sfaccettature della vita californiana. Le collezioni danno vita a look per ogni occasione. A volte libero di spirito e disinvolto, a volte glamorous, ma in entrambi i casi sempre femminile.

Che tante nuove storie prendano vita! Ed happy Birthday & Other Stories!